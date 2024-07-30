央行傳減買債不同步加息 日股彈八百點

市場靜待日本央行本周三（31日）如何進一步「收水」之際，據報該行計劃以「不驚動市場」的方式削減買債規模，亦即先由8月起將每月買債由現時的6萬億日圓減至5萬億日圓（約2,539億港元），同時不會再度加息。日本股市昨日顯著反彈，日經平均指數回升801點或2.13%，收報38,468點，結束連續8日跌勢。

一批半導體相關股顯著回升，其中東京電子大漲3.67%，測試設備商愛德萬測試（Advantest）飆4.11%。軟銀集團股價回升2.28%，收報9,383日圓。

每百日圓兌5.09港元 至於日圓兌每美元則變動不大，在153至154區間上落，折合每百日圓兌港元在5.09算徘徊。要留意，隨着日圓套息交易退潮，日圓空軍也陸續撤退。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至7月23日的兩周內，槓桿投資者削減56,639份日圓淡倉合約，規模為2011年初以來最大。

有分析稱，在日本國內通脹基本符合預期下，部分日央行官員對7月加息的想法持開放態度，但亦有意見認為，央行要等待更多數據出爐，以及等待消費者支出復甦的迹象，所以「按兵不動」會是議息結果的選項之一。

現時交易員預計，日央行周三議息後加息的可能約為50%。布朗兄弟哈里曼銀行全球外匯幣策略主管提恩認為，近期日圓走強是由於市場估計日央行稍後的貨幣政策調整有機會「偏鷹」，但若然行動令外界失望，不排除接下來大部分漲勢將會逆轉。

安聯投資預期，日本將在7月會議上宣布減少買債及加息，其中利率方面或調高至0.25厘，而考慮到目前的通脹情況，即實際利率嚴重為負，市場應該可以充分消化此次加息。該行對日本國債看法審慎，指目前價格已很大程度反映即將發生的變化，但日股可持續看好，因受國內長遠結構性因素所驅動，加上全球增長亦帶來一定支持。

下財年料錄基本盈餘 日本政府初步估計，2026年3月底止下財政年度應會錄得基本預算盈餘，金額約8,000億日圓（約406.58億港元），是自2002年以來首次出現，主因當地經濟改善以及企業利潤強勁，增加了政府稅收。所謂基本盈餘不計國債利息支出，但仍算是經濟向好的例證。