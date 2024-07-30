投資界避險首選買金

憂特朗普重掌白宮 累美元轉弱 美國11月大選為投資市場帶來的風險持續，雖然民主黨新候選人賀錦麗的民調支持度暫時領先，但之前氣勢如虹的共和黨候選人特朗普當選的機會率依然不低。投資界仍然熱議「特朗普交易」（Trump Trade），認為特朗普一旦重掌白宮，黃金是頭號的對沖工具。其他可能情況尚包括美元弱勢，加密貨幣大升等。

現貨金昨日一度升至每安士2,403.25美元，其後在2,390美元附近徘徊，升幅約0.1%。摩根大通分析師希勒揚言，黃金處於上升的有利位置，催化劑包括地緣政治緊張、美國財政赤字不斷增加、央行儲備多元化，以及對沖通脹需求等，「這些因素不論由哪一黨來執政都仍然會存在」，但如果出現「特朗普2.0」和「紅色浪潮」，即特朗普再任總統及共和黨取得大多數國會議席，上述因素的影響力將會加倍放大。

有機構於7月22至26日期間作出調查，訪問480名人士，包括投資經理、經濟師、散戶投資者等，了解他們對哪一項投資會跑出的意見。當中約60%看好黃金，認為特朗普再做總統的話，最終將導致美元匯價轉弱。這也在他最近受訪時得到印證，說美國面臨很大的匯率問題，由於匯價過高，導致沒人願意買美國產品。

至於本次調查，有受訪者坦言，「幾可預見未來市場和貿易會嚴重受阻，並且美國國債會快速增多」。另一名受訪者更指，美國政府持續的高赤字和未來較低的利率，將進一步推動去美元化並引發主權債務危機，「就算是賀錦麗當選，情況也會一樣」。

港多隻加密幣ETF揚逾3% StoneX Group首席市場策略師薇拉表示，隨着市場投資者加入央行的行列買黃金作準備，特朗普上任會加劇美元貶值。她透露，其客戶的投資組合正在加倉黃金，「因人們多方面預期美元會走弱，而且無論技術走勢、結構因素和基本面都支持金價向上」。

事實上，在2017至2021年特朗普在位期間，美元匯價挫逾一成，現貨金價最多曾漲逾50%。雖然他主張減稅、減少市場規管、增關稅，都被視為會推高通脹，但他仍有迫使聯儲局加息的後着。

另外，特朗普上周更稱，會撤換美國證券交易委員會（SEC）主席亨斯勒，改由對加密幣行業友好的人上場，更揚言將比特幣加入戰略儲備。比特幣昨日曾漲近3%，每枚高見69,990美元。香港上市的多隻現貨比特幣及以太幣ETF（交易所買賣基金）亦揚逾3%。

耶倫否認美元過強損製造業 另邊廂，美國財長耶倫反駁特朗普指美元過強重創製造業的言論，表示強美元背後涉及的因素很多，包括美國經濟非常強勁，消費者支出和投資支出都很強。各項被稱為「拜登經濟學」的計劃，都創造大量的製造業職位。而美國經濟的強勁表現，反過來吸引外資，令美元匯價上升。聯儲局遏制通脹的舉措，亦導致利率高於其他國家，造成美元上行壓力。她重申七大工業國集團（G7）長期承諾由市場決定匯率。

比特幣近期走勢