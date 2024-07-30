小米8.4億投地建車廠

北京市規劃和資源委員會資料文件顯示，該地皮面積達53.11萬方米，計劃用於建設新能源智能網聯汽車整車及零部件製造項目。根據規劃文件，項目固定資產投資不少於26億元，達產年產值不少於160億元，將建設3個生產廠房、地下車庫及出入口。

華為下月推智駕新系統 除了電動車外，智能駕駛系統成為新藍海。科技巨擘華為將於8月正式上市華為高階智能駕駛3.0版本，該公司常務董事兼智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，新版本9月起在問界M7、問界M0上進行數據升級，預期新版華為智能駕駛系統在10月底或11月可呈現出更好的駕駛能力。

新版本採用通用障礙物識別（GOD）及預測決策規控（PDP）的端到端架構，在激光雷達輔助下，提升智能駕駛能力。該公司智能汽車解決方案BU首席執行官靳玉志預計，至年底，搭載華為智能駕駛系統的車輛將超過50萬輛，至2025年，搭載高階智能駕駛的合作車型逾30款。