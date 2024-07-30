碧桂園清盤聆訊延至明年

傳9月公布離岸債重組方案 據報碧桂園代表律師昨在庭上指，該企將於9月向債權人公布離岸債重組方案，並計劃明年初尋求法院批准，銀行貸款方及債券持有人也支持押後聆訊。該企昨晚刊發公告，感謝債權人持續支持和參與公司的工作，並將有繼續有序推進境外債務重組。

高等法院已兩度按要求將聆訊押後，今次進一步押後半年再訊，或為碧桂園帶來喘息空間，但短期壓力理應不減反增，因集團需要證明其在境外債務重組方面取得進展，以避免最終被強制清盤的命運。

早已多次強調保交樓是房地產政策核心的野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，要樓市對內地經濟產生穩定的影響，形成強力推動，一定要讓新盤市場活躍起來。他強調，「中國新樓是一個期房（樓花）市場，期房是期貨市場，一定要強調交割，交割都不能保證，這個市場起不來，所以保交樓是極為關鍵的」。他認為，在目前環境下，需透過中央政府的財力推動保交樓政策。

陸挺續指，當各地房策開始取消限購、限售、限價等限制之後，重新開始允許城市之間競爭，城市之間或會再次面臨硬約束。在中長期改革方面，接下來的重大題目就是怎麼讓統一的市場建設好，尤其是涉及重要的生產要素，即土地和資金。

在他看來，中央政府的轉移支付比例，可以和一個地方城市的人口上升、社保繳費和戶籍方面的指標掛鈎，這樣各地就有競爭力提升的空間，中央政府的資金也能提升他們的硬約束性。