外資掟逾49億A股 茅台寧德時代重災

儘管內地貨幣政策新框架下政策利率傳導方式生變，甚至有內媒放風中國人民銀行將降低存款準備金率，但股債匯市場明顯未受太大提振。尤其是深圳創業板「一哥」寧德時代公布業績後股價受壓，周一曾急挫近半成，全日收跌2.55%，連滬市昔日「股王」貴州茅台亦失守1,400元（人民幣‧下同）大關，收報1,398.02元，創下2022年11月以來新低。

瑞銀料白酒業供需惡化 瑞銀稱，考慮到白酒行業龍頭的產能擴張及持續的宏觀不利影響，料未來12個月整體白酒行業的供需將進一步惡化，將貴州茅台、五糧液、瀘州老窖和洋河股份等白酒股的評級下調至「中性」。一旦行業龍頭未能控制供應，該行悲觀情景預測顯示，到2025年底，茅台和五糧液的售價可能從當前水平下跌50%和17%，直至2026年將回穩。

貴州茅台及五糧液股價昨各跌1.7%及1.66%，市值蒸發303.57億元及81.52億元；外資昨透過滬深股通淨賣出49.85億元A股，其中淨沽出5.72億元貴州茅台，另寧德時代亦遭外資拋售2.57億元。

雖然全球最大電池製造商寧德時代上半年盈利能力仍然吸睛，收入按年跌逾一成的情況下，淨利潤按年反增10.37%，平均每天淨賺6,264萬元，但該公司股價昨遭重創至184.53元，單日市值驟減212.03億元。

深圳創業板指數受寧德時代拖累下亦跌1.44%至1,635點，跌幅大過深成指的0.96%，後者收報8,514點；而滬綜指午後幾乎重上2,900點，惟整數關口形成重大阻力，全日升幅不足一點，收報2,891點。兩市主板成交額僅錄5,859.39億元，較上周五縮減201億元。

30年期國債期貨價新高 反觀長期國債的需求仍在升溫，30年期國債期貨主力合約價格漲幅不斷擴大，更創歷史新高，升穿110元，30年期國債孳息率繼續下行，昨低見2.4厘。

人民幣匯價方面，由官方開出中間價報7.1316兌每美元，按日跌46點子。即期匯率尾市跌幅擴大，下午4時30分收報7.2577，再跌41點子，兩連跌，人民幣離岸價更低見7.2723，即每百港元兌約92.74元人民幣。