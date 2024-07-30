恒指升217 阿里漲近半成

富瑞維持阿里巴巴目標價112元，以及「買入」評級。儘管中國宏觀經濟不明朗，但阿里未來有多項股價催升因素，包括看好集團旗下電商核心的客戶管理收入（CMR）與商品交易總額（GMV）增長差距收窄；阿里有望8月完成香港主要上市，或於9月納入港股通；以及其回購計劃持續進行，均有利其股價。

大摩撐完善「僅退款」策略 事實上，集團旗下淘寶天貓早前效法拼多多，容許買家「僅退款、不退貨」而毋須獲得商家同意，淘寶其後宣布完善「僅退款」策略，提升商家售後自主權。摩根士丹利認為，完善「僅退款」策略促進商家和消費者更平衡發展，提升淘寶和天貓賺錢空間。

該行估計，新增0.6%基礎軟件服務費將對CMR貢獻中高個位數百分比，對天貓集團除息、稅及攤銷前利潤（EBITA）貢獻低雙位數百分比，目前預測2025（本）財年CMR將按年增長4%，而淘天集團EBITA將按年下跌約1%；該行又認為，淘天新策略展現其3年業務轉型計劃的承諾，同時將提升平台服務質量、加強用戶體驗，並促進商家健康發展，維持阿里美股目標價85美元，以及「持有」評級。

「三桶油」跟隨油價反彈 回看港股，恒指昨日高開175點，報17,196點，一度攀升337點高見17,358點，惜尾市升勢放緩，最終收報17,238點，升1.28%；國企指數收報6,080點，漲69點或1.16%；科技指數收升22點或0.66%，報3,466點。「北水」淨流入僅錄7.45億元，相比上周五淨買入規模大幅縮減。

阿里巴巴股價近月走勢