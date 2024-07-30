九倉系預警首6月轉蝕 股價逆市挫

滙豐環球研究指出，儘管上半年依舊面臨挑戰，香港地產股7月開始跑贏大市，相信是開始反映了下半年美國聯儲局減息的可能性。該行對所覆蓋地產股的目標價平均削4.2%，並降2024至2026年盈利預測2至3.2%。惟該行補充，部分地產公司將在未來12個月開始恢復盈利增長，例如新地和九倉置業。新地股價昨日平收於69.9元。