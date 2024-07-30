九倉系預警首6月轉蝕 股價逆市挫
本港部分地產股未脫離弱勢，九倉系昨發出盈利預警。其中主要靠時代廣場和海港城收租的九龍倉置業(01997)，指本港零售銷售自2023年第一季邊境重開後復甦，但很快便陷入停滯，市況隨後在2024年更趨嚴峻。公司今年上半年重估虧損總額可能超過同期的基礎淨盈利，導致中期虧損可能不少於9億元，按年盈轉虧。該股股價昨逆市破底，曾低見19元，全日收跌1.02%至19.24元。
至於業務涵蓋中港地產、酒店、貨櫃碼頭等的九龍倉(00004)昨日股價開市後便反覆向下，亦幾乎以全日最低位收市，收跌7.09%至22.9元。據公告，公司預期上半年可能錄得介乎25億至28億元的股東應佔虧損，同樣按年由盈轉虧，同樣涉及投資物業的重估虧損所致。惟兩企俱補充，重估虧損乃非現金項目，公司整體財政狀況仍然穩健。
瑞銀嗌沽九倉 削目標價
瑞銀發表研究報告，將九倉投資評級由「中性」下調至「沽售」，狠削目標價18.5%至16.3元，原因是認為公司估值昂貴。然而該行並未對地產股失望，指出香港地產股股息率普遍達7至10厘，較新加坡房地產投資信託基金的6厘還要高，反映當中蘊藏機會。參考近期市況，由於住宅租金增長表現強勁，或反映市場供需健康，地產商目前或僅面臨一個下行周期，相信一旦美國減息，樓市銷售及價格將會回穩。其中看到恒基地產(00012)有清晰去槓桿路線圖，該股昨日漲0.45%至22.3元收市。
富瑞籲投資者慎選地產股
富瑞則以發展商未來資本支出作考量，相信並非所有地產商利息開支見頂，建議投資者應謹慎選股。該行首選新鴻基地產(00016)，認為其具有相對於同業的彈性利潤條件，以及資產負責表管理良好。樓市方面，該行料今年樓價將錄中個位數跌幅，並料將在明年減息的支持下有個位數復甦。除非勞動市場大幅惡化，否則在基本情景下，本港仍然是一個相對穩定的房屋市場。
滙豐環球研究指出，儘管上半年依舊面臨挑戰，香港地產股7月開始跑贏大市，相信是開始反映了下半年美國聯儲局減息的可能性。該行對所覆蓋地產股的目標價平均削4.2%，並降2024至2026年盈利預測2至3.2%。惟該行補充，部分地產公司將在未來12個月開始恢復盈利增長，例如新地和九倉置業。新地股價昨日平收於69.9元。
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