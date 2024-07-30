一手單日14宗交投 瓏珀山連售兩單位
新盤市場交投保持平穩，昨單日錄得至少14宗成交。新鴻基地產(00016)旗下住宅項目佔4宗。當中沙田瓏珀山以招標形式售出兩伙，成交金額共4,926.2萬元。
該屋苑的Crown Tower的6樓Garden Suite A室，實用面積1,462方呎四房，外連花園，連一個車位以3,265.2萬元售出，呎價約22,334元。該項目近兩個月累錄65宗成交，總成交金額涉逾12.5億元。
同系屯門兆康NOVO LAND第3B期連沽兩伙特色單位，7月累售50伙。其中Fiskars第2A座的花園層2樓的E室，實用面積232方呎，開放式間隔，外連平台，成交價333萬元，呎價約14,353元。
Seasons Bay 3期周五賣12伙
天水圍Wetland Seasons Bay第3期將於本周五以價單形式發售12伙，涵蓋開放式至三房，實用面積268至502方呎，折實價405.06萬至715萬元，若再扣減17%現金回贈後，售價約336萬起，呎價約11,715元起。
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，銷情持續，最新增添4宗開放式單位成交，成交價介乎322.8萬至343萬元。過去10日內累售314伙，套現逾10.5億元。
朗濤複式戶5063萬成交
九龍區交投不少來自現樓項目。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，昨錄兩宗成交，包括維港滙II的3A座23樓B室兩房戶，實用面積490方呎，成交價1,488.8萬元，呎價約30,384元。該盤月內暫累售17伙。
至於鷹君(00041)的大埔白石角朗濤，以5,063.3萬元招標售出花園複式戶，為H1座Garden Duplex（GD1），實用面積2,782方呎，外連635方呎花園，呎價約18,200元。
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