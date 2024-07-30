彩蒲苑3球有找 5年跌價三成

樓價續挫，蝕讓潮侵襲居屋已補價自由市場，上水接連有業主損手沽貨，區內彩蒲苑做價跌至「3球」有找，5年多跌價超過三成。

美聯王子超表示，屋苑B座高層1室，實用面積約363方呎，原則一房改為開放式設計，減價約20萬元，以約298萬元售出，呎價約8,209元。原業主於2019年4月以約428萬元購入單位，現轉售帳面虧損約130萬元，大幅貶值約30.4%。據銀行網上估價資料，上址初步估價約318萬元，是次成交較估價低約20萬元，差幅約6.3%。

翠麗賣406萬 料蝕使費 同區翠麗花園有業主蝕使費離場，他續稱，該盤2座中層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，以406萬元已補價易手，呎價約6,870元。單位7年多僅輕微升值約6萬元或約1.5%，扣除使費料原業主明賺實蝕。

將軍澳居屋安寧花園錄減價買賣，中原關偉豪表示，單位為3座中層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，自由市場叫價約430萬元，減至413萬元沽出，呎價約9,582元。