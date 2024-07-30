嘉匯一房658萬沽 6年輸12%

二手交投淡靜，成交集中蝕讓或低價單位，啟德嘉匯一房戶減價後以658萬元售出，原業主持貨約6年，單位帳面貶值約12.4%。

利嘉閣薛丁武稱，上述單位為1座高層G室，實用面積約372方呎，望維港海景，叫價720萬元，有屯門區業主近兩個月走遍各區睇樓，初次參觀上址就火速決定出價，獲減價62萬元後承接，呎價約17,688元。原業主在2017年以約750.8萬元買入，帳面虧蝕92.8萬元。

大型屋苑都連錄平價及劈價個案。利嘉閣吳楚興稱，東涌映灣園16座低層H室，實用面積約927方呎，套三房間隔，今年5月初叫價930萬元，減價40萬元，以890萬元沽出，呎價約9,601元。資料顯示，同座同室單位做價為2016年後首見低於「9球」。

愉景新城4個月貶值19% 美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城12座低層F室，實用面積約650方呎，去年9月叫價950萬元，最近降價至750萬元，最終以733萬元成交，呎價約11,277元。同類型「方廳」單位今年3月成交價達908萬元，現已跌價約19%，創近5年新低。

中原溫詩雁指出，馬灣珀麗灣13座低層B室，實用面積約583方呎，兩房間隔，放盤約一年，去年8月叫價652萬元，原業主近月面對現實，累減130萬元，終以522萬元售出，呎價約8,954元。

港聯置業方健勝表示，茶果嶺麗港城一個連天台兩房戶，望維港全海景，原業主已移民，劈價100萬元，成交價700萬元，呎價約13,540元。成交價較個別銀行估價低約7%。