產經

樓價續插撤辣升幅蒸發

本港樓價跌勢未止，市場估第三季會再錄約2%的跌幅。 本港樓價跌勢未止，市場估第三季會再錄約2%的跌幅。
本港樓價跌勢未止，市場估第三季會再錄約2%的跌幅。
連挫兩月 上半年瀉3% 港島細單位冧10%最慘
本港住宅樓價跌勢持續，今年6月私人住宅售價指數按月再向下，已連續兩個月下跌，累挫約2.55%，並已蒸發之前全面撤辣後的升幅，創近8年最低；而上半年樓價亦已累跌約3.05%，其中以港島區細單位挫10.8%最慘烈。
較歷史高位回落24%
差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私宅樓價指數報301.8點，較5月再下挫約1.24%，兩個月的跌幅合計已高於撤辣後約2.41%的漲幅，並且最新指數跌至2016年9月後最低。而6月私宅售價指數按年跌約13.1%，而較2021年9月的歷史高位398.1點，更低出約24.19%。
上月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報303點，按月下挫約1.27%，連挫兩個月，累跌約2.6%，而首6個月累挫約3.07%，高於整體跌幅。
至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報277.5點，按月挫約0.5%，亦連續兩個月回落，累跌約1.67%，上半年挫約1.07%。
事實上，據該署臨時數字，今年6月撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，共有8個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外4個類別上升。
上月以港島區實用面積約431方呎以下細單位跌幅最大，該類別單位6月平均每方呎售價跌穿1.3萬元，最新報約12,397元，按月再挫約5.48%，連跌兩個月，累挫約4.88%。而首6個月更累跌約10.82%，為各類別同期挫幅最大，創約8年最低。
按月跌幅次高是九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位，平均呎價最新報約15,476元，較5月下挫約3.7%。而按半年計挫幅第二高為港島區同類中型單位，累跌約8.62%，平均呎價約15,502元。
新界區實用面積約431至752方呎中小型單位，平均呎價最新約10,031元，上半年跌幅較上述類別為低，期間累挫約4.28%。
對於樓價持續下跌，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，樓價跌勢未止，6月樓價再跌，主要持續受新盤低價開售所拖累，令二手樓價乏力招架，致使繼續走軟，相信7月樓價仍會再跌約1%，估計第三季樓價會再錄約2%的跌幅。
倘減息遜預期 跌幅勢擴
陳海潮又指，若第四季減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價第四季要再跌約3%，全年樓價跌幅有機會擴大至約8%。
高力香港研究部主管李婉茵也指出，由於有一手樓有大量庫存，發展商出價克制，甚至貼近同區二手市價水平，對整體樓市，包括一手或二手樓價造成壓力，預測樓價全年變化維持下調約5至10%。
萊坊高級董事王兆麒認為，高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價，不過，隨着美國即將減息，下半年跌幅料略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌約5%。
私宅售價指數私宅售價指數
私宅售價指數
上半年平均呎價跌幅較大單位類別上半年平均呎價跌幅較大單位類別
上半年平均呎價跌幅較大單位類別
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