樓價續插撤辣升幅蒸發

連挫兩月 上半年瀉3% 港島細單位冧10%最慘 本港住宅樓價跌勢持續，今年6月私人住宅售價指數按月再向下，已連續兩個月下跌，累挫約2.55%，並已蒸發之前全面撤辣後的升幅，創近8年最低；而上半年樓價亦已累跌約3.05%，其中以港島區細單位挫10.8%最慘烈。

較歷史高位回落24% 差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私宅樓價指數報301.8點，較5月再下挫約1.24%，兩個月的跌幅合計已高於撤辣後約2.41%的漲幅，並且最新指數跌至2016年9月後最低。而6月私宅售價指數按年跌約13.1%，而較2021年9月的歷史高位398.1點，更低出約24.19%。

上月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報303點，按月下挫約1.27%，連挫兩個月，累跌約2.6%，而首6個月累挫約3.07%，高於整體跌幅。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報277.5點，按月挫約0.5%，亦連續兩個月回落，累跌約1.67%，上半年挫約1.07%。

事實上，據該署臨時數字，今年6月撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，共有8個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外4個類別上升。

上月以港島區實用面積約431方呎以下細單位跌幅最大，該類別單位6月平均每方呎售價跌穿1.3萬元，最新報約12,397元，按月再挫約5.48%，連跌兩個月，累挫約4.88%。而首6個月更累跌約10.82%，為各類別同期挫幅最大，創約8年最低。

按月跌幅次高是九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位，平均呎價最新報約15,476元，較5月下挫約3.7%。而按半年計挫幅第二高為港島區同類中型單位，累跌約8.62%，平均呎價約15,502元。

新界區實用面積約431至752方呎中小型單位，平均呎價最新約10,031元，上半年跌幅較上述類別為低，期間累挫約4.28%。

對於樓價持續下跌，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，樓價跌勢未止，6月樓價再跌，主要持續受新盤低價開售所拖累，令二手樓價乏力招架，致使繼續走軟，相信7月樓價仍會再跌約1%，估計第三季樓價會再錄約2%的跌幅。

倘減息遜預期 跌幅勢擴 陳海潮又指，若第四季減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價第四季要再跌約3%，全年樓價跌幅有機會擴大至約8%。

高力香港研究部主管李婉茵也指出，由於有一手樓有大量庫存，發展商出價克制，甚至貼近同區二手市價水平，對整體樓市，包括一手或二手樓價造成壓力，預測樓價全年變化維持下調約5至10%。

萊坊高級董事王兆麒認為，高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價，不過，隨着美國即將減息，下半年跌幅料略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌約5%。

私宅售價指數 上半年平均呎價跌幅較大單位類別