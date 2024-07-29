長者願消費 年輕人節衣縮食

在澳洲生活成本不斷飆升的背景下，有研究發現當地老年人各項開支正在增加，但年輕人卻在節衣縮食，令老年人與年輕人之間的消費差距愈來愈大。

數據分析公司CommBank iQ的報告顯示，儘管大多數澳洲人已經重新調整預算以應對保險、醫療、超市購物等必須支出的增加，但25至29歲年齡段消費者的必須支出卻下降3.1%，可支配支出亦下降3.8%。

這批年輕人今年首季總支出按年減少3.5%，計入通脹影響，支出更大減逾7%，包括基本生活必需品在內的幾乎所有類別支出都下降，其中超市購物支出減少4%、醫療保險支出減少10%。

相比之下，60歲以上老年人同期的消費支出升幅高於通脹率，而且隨着年齡增長，支出增幅也在遞增。當中，旅行消費增長11%、一般零售消費增長9%、外出用餐消費增加7%。

租金上揚影響生活 近月澳洲的通脹率回落速度低於預期，原因是住宅租金和教育成本增加，而傾向租樓住多於置業的年輕人，較易受到租金上漲帶來的衝擊，並因而需要調節生活上的各項開支。

該行早前的報告已發現，年輕人正在削減家庭用品和衣服等方面的開支，以節省金錢以用於旅遊、電影、體育賽事等娛樂。這某程度上與新冠疫情爆發之後，人們消費偏好受到抑制有關。