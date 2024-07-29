向世界錢進：澳洲護照全球最貴

申請費加至逾兩千元 可免簽或落地簽到訪190個地區 護照可讓持有人出入其他國家和地區，是重要的身份證件。然而，不同護照的申請費用有別，可以免簽證前往的目的地數量亦有異。究竟全球哪些護照的「含金量」較高？費用是否物有所值？研究發現，剛剛在7月1日加價的澳洲護照，進身為全球最貴護照。

研究公司Compare the Market Australia將澳洲護照的價格與其他國家的護照進行比較，得出前10名申請費用最高的護照。

在澳洲護照7月加價前，墨西哥的10年護照是全世界最昂貴的護照，申請費用353.9澳元（約1,852港元），可以到162個國家免簽證或落地簽證旅行。而當時排第二的澳洲10年期護照，索價346澳元（約1,810港元），但持有人可以不用簽證或落地簽證訪問190個國家。跟隨其後的美國10年期護照，價格252.72澳元（約1,322港元），免簽證或落地簽證目的地188個。

值得注意的是，今年1月，澳洲由於採用標準指數化設定價格，成人護照的申請費已從325澳元（約1,700港元）上調到346澳元，並再自7月1日起上調到398澳元（約2,082港元）。這意味今年以來，澳洲護照價格的加幅達22.4%。

全新升級加強防偽造 澳洲當局指，提高護照申請費用的理由充分，包括可把額外收取的資金用於支持護照系統和服務提升。再者，本身澳洲護照有很高的技術成熟度，並受嚴謹的反欺詐措施支持。護照申請費用上調後，市場預計未來3年將為澳洲聯邦政府額外籌集3.49億澳元（約18.26億港元）資金。

據報全新升級的澳洲護照擁有新封面，更高安全性的照片頁，且內頁有17幅在特定光線下會轉變顏色的澳洲風景圖。新護照的照片頁由更堅硬與更耐磨損的分層塑膠製成，內嵌電子護照晶片，加上使用激光雕刻而非墨水印刷，這讓護照更難被偽造。

不過有意見認為，擁有護照本應是一項基本權益，不應該是昂貴的奢侈品，加上目前澳洲人正處生活成本危機，要為護照支付更多費用是雪上加霜。

處理速度變慢惹不滿 再者，澳洲國家審計署的資料顯示，目前護照處理量比疫情爆發前的水平減少56%，但護照到達申請人手中的時間更長，反映普羅大眾承受加價負擔的同時，卻換來欠缺效率的服務。

至於護照申請費用排行榜的另一端，阿聯酋5年期護照、印度10年期護照，以及匈牙利5年期護照是名單上最便宜的3個國家，分別為27.13澳元（約142港元）、27.7澳元（約145港元）和31.78澳元（約166港元），獲免簽國家依次為187個、61個，以及189個。

新加坡護照實力封王 此外，根據英國諮詢公司Henley & Partners最新的全球護照指數排名，新加坡登上最強護照第一位，護照持有人在全球195個目的地享有免簽證或落地簽證入境待遇。跟隨其後的包括日本、西班牙、德國、法國、意大利，獲免簽國家194個。英國護照排第4、澳洲護照排第6、美國護照排第8，而香港特區護照以172個目的地排第20位。

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