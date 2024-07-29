匯通天下：美元短線強 低吸外幣

上周提及美元或開始受惠美國大選因素，外幣期內或受壓。截至7月25日的一周表現，除日圓外，其他主流貨幣兌美元皆貶值，澳元及紐元跌幅達2.5%，歐洲貨幣跌幅較溫和，較看好的英鎊跌約0.7%，而英鎊兌紐元亦升穿上周提及的2023年8月高位2.1588，一周升幅達1.9%。

市場已增加美國減息預期，利率期貨市場預期今年的減息次數已升至近2.7次，但未有拖累美元表現。美元短線或延續強勢，未來事件的大部分影響或續有利美元。聯儲局7月議息會議或不會有重大變動，尤其9月會議前當局仍可參考兩次非農及通脹數據。

與此同時，市場目前已充分預期美國經濟軟着陸，若經濟數據差過預期，投資市場或不再解讀為利好消息，反而增加美國經濟衰退憂慮，避險需求增加或利好美元。

若美元回升，則代表投資者或可再次趁低吸納外幣。澳元兌美元近日持續下跌，若澳元觸及2024年低位0.6363，由於澳洲經濟仍較其他經濟體強韌，投資者屆時或可把握低位買入捕捉中線升勢，在此之前則提供區間上落機會。

加息預期升溫支撐日圓 歐元的21天、55天和200天平均線聚集在1.081至1.082區間，若跌穿或初步下試1.07，預計美國大選附近或進一步推低至1.05或以下，而歐元或繼續跑輸英鎊。

日圓則或受惠加息預期而較強，因為基本工資增長強勁以及日本政府壓力漸大，不能完全排除日本央行本周加息的機會，若日央行落實加息，同時縮減每月買債規模一萬億至兩萬億日圓，日圓兌每美元或升至150附近。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪