股市估市：港股信心虛怯難擺脫弱勢

港股上周轉弱，還幸恒生指數尚可險守17,000點，但參考過往數月的走勢，指數在每個支持位都呈久守必失。事實上，市場對環球經濟的信心仍然疲弱，目前亦未見股市的明顯催化劑，加上美股顯著回調，均令整體升市動力欠奉。

短線而言，指數既已跌至17,000點的整數關口，而從周線圖審視，指數亦已觸及年初以來下降通道的下軸，另人民幣轉強，令恒指或出現反彈，惟上方17,900點的阻力仍然較大，投資者暫時未宜進取。

和電香港派息有保證 集團派息紀錄良好，除2021年度派發特別息外，過去幾年都維持於7仙水平。一如其他電訊股，其業績須反映巨額的折舊攤銷等非現金支出，以至集團仍錄得虧損。然而，過去兩個年度集團均錄得逾11億元的經營活動現金流，去年底手頭現金亦有逾19億元，保持穩定派息應無難度。

走勢上，和電香港股價自去年7月由1.2元左右水平下跌，一直在0.9元之上橫行，如可突破1.05元的阻力，可望進一步上望1.2元。以1元股價計，其股息率有7厘，以0.9元為支持位參考，現價具值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）