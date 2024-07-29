宏觀剖析：環球投資市場波動勢加劇

隨着美國大選進入白熱化階段，總統參選人特朗普遇襲後勝選機會增，貿易保護主義可能加強，加上總統拜登確定退選等消息影響，加劇美股近期的波動及風險性資產的資金流向。在不確定氛圍的籠罩下，投資氣氛也變得謹慎，在市場波動形勢下，非投資等級債券有可能成為資金避風港。

近期因美國大選選情讓市場波動增加，可留意票息較高、波動度較低的成熟市場非投資等級債，當然其穩健度也會因應市況而變化。現階段美國經濟仍屬穩健，非投資等級債的信用息差也是處於金融海嘯以來的低位，這意味其違約風險亦相對較低。目前成熟國家的非投資等級債平均票面息率接近7.3厘，孳息率較一般全球非投資等級債與投資等級債為高，波動也較低，較具抗跌力。

非投資等級債回報吸引 美國通脹持續回落，市場對於聯儲局9月減息的預期隨之升溫。回顧以往兩次減息周期（1995年及2019年），主要債券表現都不俗。根據統計，兩次減息期間累計升幅分別為56.3%和11%，意味聯儲局一旦開始減息，非投資等級債將有更高回報，在收息的同時也兼具投資的穩定性。

現時從總體經濟，或是企業盈利來看，基本面仍是正面，相信成熟市場企業違約風險相對低，可考慮透過債券交易所買賣基金（ETF）以追求債券回報。此外，美國企業盈利預估也不斷上調，目前已公布的第二季財報也普遍優於市場預期，加上今年底前聯儲局減息機會高，投資市場仍具布局契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊