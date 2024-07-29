二手冧價：牛頭角住宅290萬易手 8年低

樓市走勢疲弱，樓價持續下挫，東九龍私人屋苑做價跌至「2字頭」，牛頭角利基大廈一房戶僅以290萬元售出，返回2016年水平。

利嘉閣鮑允中指出，上述單位為C座低層2室，實用面積約312方呎，望山坡景，5月以355萬元放售，原業主見二手市場劈價幅度擴大，本月中已下調至315萬元，最終累減65萬元或約18.3%售出，回到8年前價位，呎價約9,295元。上址售出後，屋苑目前只有約27個買賣放盤，最低叫價約350萬元。

第一城4年跌價200萬 樓價下滑，市場買賣同樣放緩。中原指出，10大二手屋苑於過去周六、日僅錄6宗成交，按周大減約四成，當中半數屋苑未聞買賣，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊。

部分租客趁樓價回落而加快入市決定，沙田第一城周末錄一宗成交，有三房租戶料未有經由代理洽商，直接向業主買入單位。中原伍錦基表示，屋苑23座高層A室，實用面積約451方呎，於3月放盤，最終劈價170萬元，由現有租客以約550萬元承接，呎價約12,195元。

資料顯示，上址對下一層同室單位，於2020年做價高達750萬元，反映是次成交約4年跌價多達約200萬元，差幅約26.7%。

瑧頤一房虧損三成 此外，市場繼續出現蝕讓個案，該行王勤學表示，元朗瑧頤高層A3室，實用面積約303方呎，一房間隔，減價25萬元，以約355萬元沽出，呎價約11,716元。原業主於2019年6月以約517.1萬元入市，持貨5年多帳面虧損約162.1萬元，蝕幅達約31.3%。