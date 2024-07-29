銀主拍賣：紅磡灣中心每呎$9414推 低估價13%

本周市場有約120項物業透過拍賣推售，當中不少為銀主盤，紅磡灣中心同類大單位僅以呎價「9字頭」推拍，較銀行估價低約13%。

環亞物業拍賣明日將推出約52項物業，上述為該盤的G座低層1室，實用面積約956方呎，屬套三房間隔，開價900萬元，呎價僅約9,414元。該單位銀行估價約1,036萬元，最新推拍價低約136萬元。

同場亦推出深水埗曉珀低層連平台特色銀主單位，實用面積約436方呎，平台面積約391方呎，開拍價約750萬元，呎價約17,202元。物業銀行估值約929萬元，現時開價低約179萬元或約19.3%。原業主於2016年買入，拍賣價低約276萬元或約26.9%。

觀塘三房戶呎嗌6415元 另外，黃開基拍賣行本周三推出約36項物業，當中包括觀塘海景大廈低層D室三房銀主盤，實用面積約530方呎，開價340萬元，呎價只有約6,415元。資料顯示，項目一個低層I室，面積相同，於今年以約400萬元易手，呎價約7,547元。

忠誠拍賣同日亦推拍約32項物業，其中，大圍世界花園3座連天台特色銀主單位，實用面積約1,800方呎，天台面積約1,632方呎，減價約一成，以1,620萬元連一個車位翻拍，呎價約9,000元。單位連車位銀行估價約2,486萬元，開價低約35%。