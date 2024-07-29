新盤交投月飆六成

暫錄1050宗 意嵐賣310伙最多 發展商低價推盤搶攻市場，帶動新盤交投顯著反彈。7月截至昨日市場暫錄近1,050宗一手買賣，較上月同期大增超過六成。最多成交為屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，剛於過去周六次輪發售即日沽出119伙，本月累沽310伙，佔整體買賣近三成。

本月一手買賣回勇，主要受惠於兩個全新盤開售帶動，成交量明顯較6月同期近650宗為多。其中，上述由旭日國際發展的屯門項目於本月初開價，首批平均實用呎價僅約9,988元，為整個新盤市場8年最平，入場費僅184.2萬元。

柏蔚森系列累沽269單位 該盤低價策略收到不錯效果，月中首輪發售188伙即日售罄，套現約5.97億元。日前次輪推出139伙，亦於當日售出約85.6%單位，成交總額約4.4億元，

由於上述項目銷情不俗，同系列的柏蔚森III即晚突擊開價，並於對上一個周日首輪發售，至今累售約83伙，買家來自世界各地，包括非洲剛果、歐洲法國，以及馬來西亞專業人士。連同柏蔚森I，整個系列項目開售兩周累沽約269伙，套現逾18億元。

星凱‧堤岸周四發售21戶 另外，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸昨上載最新銷售安排，本周四發售21伙，當中包括3伙開放式、6伙一房戶、一伙兩房戶及11伙三房戶，扣除最高33%折扣優惠後，折實售價491.6萬至1,824.6萬元，呎價約18,161至21,077元。