新盤交投月飆六成
暫錄1050宗 意嵐賣310伙最多
發展商低價推盤搶攻市場，帶動新盤交投顯著反彈。7月截至昨日市場暫錄近1,050宗一手買賣，較上月同期大增超過六成。最多成交為屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，剛於過去周六次輪發售即日沽出119伙，本月累沽310伙，佔整體買賣近三成。
本月一手買賣回勇，主要受惠於兩個全新盤開售帶動，成交量明顯較6月同期近650宗為多。其中，上述由旭日國際發展的屯門項目於本月初開價，首批平均實用呎價僅約9,988元，為整個新盤市場8年最平，入場費僅184.2萬元。
柏蔚森系列累沽269單位
該盤低價策略收到不錯效果，月中首輪發售188伙即日售罄，套現約5.97億元。日前次輪推出139伙，亦於當日售出約85.6%單位，成交總額約4.4億元，
由於上述項目銷情不俗，同系列的柏蔚森III即晚突擊開價，並於對上一個周日首輪發售，至今累售約83伙，買家來自世界各地，包括非洲剛果、歐洲法國，以及馬來西亞專業人士。連同柏蔚森I，整個系列項目開售兩周累沽約269伙，套現逾18億元。
若單計過去周六、日，市場則錄逾140宗一手成交，大部分來自上述展開次輪銷售的屯門新盤，其他在售項目買賣不算活躍。其中，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期昨沽兩伙，包括第1座21樓F室，實用面積443方呎，成交價551.34萬元，呎價約12,446元。
至於恒基地產(00012)旗下樓盤昨錄兩宗成交，包括長沙灣Belgravia Place第1期1A座7樓15室兩房戶，成交價674.49萬元，呎價約18,034元。
星凱‧堤岸周四發售21戶
另外，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸昨上載最新銷售安排，本周四發售21伙，當中包括3伙開放式、6伙一房戶、一伙兩房戶及11伙三房戶，扣除最高33%折扣優惠後，折實售價491.6萬至1,824.6萬元，呎價約18,161至21,077元。
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