簡訊一覽
●恒大汽車(00708)披露，其附屬公司恒大新能源汽車（廣東）及恒大智能汽車（廣東）於上周五收到相關地方法院下發的通知書，內容為相關附屬公司的個別債權人於7月25日向相關地方法院申請對相關附屬進行破產重整。恒大汽車預料，上述通知書對公司和相關附屬的生產經營活動產生重大影響。
●鄭州煤礦機械集團(00564)近日收到控股股東泓羿投資及一致行動人士（合共持公司19.88%股份）告知，計劃自公告披露日起15個交易日後的3個月內，以集中競價或者大宗交易方式減持公司股份合計不超過總股本1%，減持價格按照減持實施時的市場價格確定。
●福耀玻璃(03606)公布，其位於美國俄亥俄州的全資子公司福耀美國，在上周五早上接受美國政府機構的上門搜查。公司獲告知福耀美國並非該調查的目標，主要是配合美國政府機構針對一家廠商勞務服務公司正在進行的調查工作。期間福耀美國的生產部分作業曾暫停，但搜索結束後當天已經恢復正常作業，目前生產經營一切正常。
●標普全球報告顯示，今年第二季的併購交易總額為5,520億美元（約4.3萬億港元），與第一季的5,550億美元幾近持平。併購交易總數按季亦僅微降0.1%，至8,551宗。當中私有化交易在第二季錄32宗，涉資670億美元，是自2022年第二季以來最活躍的一季，並且其中有13宗交易逾10億美元。
●華為「問界」新能源車的合作夥伴賽力斯公布，擬投資華為全資子公司深圳引望智能技術，具體投資額、交易方式、交易價格需以雙方簽訂的最終交易文件為準。
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