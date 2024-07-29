●標普全球報告顯示，今年第二季的併購交易總額為5,520億美元（約4.3萬億港元），與第一季的5,550億美元幾近持平。併購交易總數按季亦僅微降0.1%，至8,551宗。當中私有化交易在第二季錄32宗，涉資670億美元，是自2022年第二季以來最活躍的一季，並且其中有13宗交易逾10億美元。