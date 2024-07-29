華上半年黃金產量增長放緩

內地對黃金供應持續上升，但對飾金需求顯著下跌。據中國黃金協會數字，今年上半年，內地原料黃金產量約179.63噸，按年微增0.58%。其中，黃金礦產金和有色副產金分別佔78.8%和21.2%，同期以進口原料產金更按年大幅增長10.14%，至約72.02噸。換言之，進口原料和內地原料產金超過251噸，增長3.14%，相比去年全年4.31%升幅放緩。

分析員指出，飾金需求主要來自婚宴嫁娶、時尚穿搭所用，消費量跌或反映內地整體消費市道，尤其奢侈品的購買力仍未回復。至於金條及金幣消費大升，部分原因是金價在今年首季曾累升12%後，於次季反覆波動，一方面有人獲利回吐，另方面有人趁價格大致橫行時入市「掃貨」所致。由於未能夠確定美國何時減息，短期內金價波動格局仍然會持續。