港銀冀年輕客全年雙位數增

九成有訂立理財目標

她引述該行一項針對18至35歲的調查發現，九成以上受訪者有為自己訂立理財目標，當中有近一半希望自己可以在40歲或之前達到理財目標；有約一半受訪者表示有投資經驗，平均25歲就開始投資，又認為股票最能夠幫助財富增值，其中近七成有投資股票的經驗。另外一半無投資經驗的受訪者中，近六成表示有興趣投資，但當中大部分因沒有足夠的理財知識及時間。溫稱，年輕人理財最重要是踏出第一步，該行會邀請專家於校園及社交平台與年輕人分享理財知識，並在推廣期內推出證券交易零佣金及保管費優惠。