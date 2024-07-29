港銀冀年輕客全年雙位數增
本港銀行近年積極拓展年輕客群。中國銀行（香港）個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，今年首5個月中銀香港整體年輕客戶數目按年上升近一成半，隨着新學年的校園推廣活動，預計今年全年整體年輕客戶數目保持雙位數增長；又指年輕人偏愛使用電子渠道交易，比例上佔近九成半。
九成有訂立理財目標
她引述該行一項針對18至35歲的調查發現，九成以上受訪者有為自己訂立理財目標，當中有近一半希望自己可以在40歲或之前達到理財目標；有約一半受訪者表示有投資經驗，平均25歲就開始投資，又認為股票最能夠幫助財富增值，其中近七成有投資股票的經驗。另外一半無投資經驗的受訪者中，近六成表示有興趣投資，但當中大部分因沒有足夠的理財知識及時間。溫稱，年輕人理財最重要是踏出第一步，該行會邀請專家於校園及社交平台與年輕人分享理財知識，並在推廣期內推出證券交易零佣金及保管費優惠。
溫坦言，年輕客群的大部分資金為存款，不過他們對投資資金投入亦有所增多。截至今年5月底，該行年輕客戶投資交易宗數較去年同期上升逾三成，全新年輕客戶開立證券帳戶人數按年上升一倍；其中，美股交易總金額按年上升超過1.5倍，投資基金、債券、結構性產品的活躍投資人數亦持續上升，年輕客戶「智選基金組合」交易宗數按年上升近1.5倍。
旅遊碌卡消費飆倍半
年輕客戶消費維持強勁，首5個月信用卡簽帳宗數按年上升兩成，當中旅遊相關消費亦升近1.5倍；有見及此，她預告年內會將中銀萬事達卡扣帳卡將延伸到特選年輕客戶，支援12種貨幣直接扣帳，方便客戶旅遊時使用外幣消費。
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