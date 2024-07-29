安永籲香港內地科技人才組隊研發

香港近年積極發展科創，安永大灣區科技及數據通主管陳永誠表示，大灣區是科技應用的良好場景，基於區內的經濟體龐大，具發展空間。隨着兩地交通愈趨便利，「香港上內地抑或內地落香港」容易，有利兩地交流及人才流動，未來可以團隊形式共同在科技上發展。

提高傳統製造業生產效益 該行華南、香港及澳門區諮詢服務主管胡立基指出，科技公司業務需要應用場景，方能體現其價值。區內不少主力從事傳統製造業的城市，如中山，正是合適的應用場所，利用新科技、算法或數據提高生產效益，且能有助不同類型的公司或產業共融。

他又指，「不會比較兩地（香港與內地）做得好啲或快啲」，認為各城市有各自的優勢。舉例指香港是融資平台，內地企業可以香港作為「出海」平台，強調區內城市互相交流學習是非常重要。

事實上，數據自由流通被視為大灣區發展重要基石，本港的創新科技及工業局與中央網信辦去年中簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，去年12月出台《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施。

身兼港府數字化經濟發展委員會跨境數據協助工作小組成員的陳永誠提到，標準合同可按各自屬地相關法律法規，在大灣區內城市進行個人訊息跨境轉移。儘管便利措施首階段只予銀行、徵信及醫療行業參與，但已引起其他各業的關注及興趣，又透露兩地有其他項目商討中，形容「拭目以待」。

胡氏補充，標準合同實施指引出台，為後續公眾諮詢、業界提供意見等定下良好基礎，從而令兩地資訊互通的進程更快。