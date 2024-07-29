學者：藉消費升級擴徵稅範圍

內地專家與學者均推測，新一輪消費稅改革可能納入更多高污染產品、高檔消費品，有些稅目或移除。現行消費稅包括15個商品類目，煙草佔去年消費稅逾半，成品油、汽車製造及酒類則分別佔約33%、7%及5%。西南財經大學財政稅務學院院長劉蓉在第二季國家稅務總局主管的《稅務研究》期刊撰文指，宜順應居民消費升級的現狀，把更多高檔消費品、服務及消費行為納入徵收範圍。

促納入更多高耗能產品 中央財經大學財政稅務學院院長樊勇亦建議，將碳排放納入消費稅課稅範圍，從徵稅範圍來看，碳排放消費稅適用範圍需涵蓋煤炭、天然氣等化石燃料產業。

因應經濟轉型，將更多高耗能產品納入消費稅範圍，有助調節供需。中航証券亦認為，消費稅範圍擴大為稅改重點方向之一。但銀河證券提醒，消費稅改革還將影響區域間財力分配、相關行業的競爭格局，或需通過「試點」方式權衡利幣。例如貴重首飾等總稅種金額佔比較低及具備條件的小稅目，有望成為改革的「試點」對象，在平穩運行一段時期後，才逐步推廣至其他稅種。