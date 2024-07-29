專家促施援 下放消費稅

徵費後移 收入望增七千億 中國強調要謀劃新一輪財稅體制改革，專家普遍認為消費稅是改革突破口。財稅體制改革通常是經濟改革轉型的先行軍，以應對經濟轉型後的變化，地方財政紅燈警號不滅，盛傳為萬億元（人民幣˙下同）的消費稅改革推波助瀾，依券商推算，地方政府可能直接得益，有望增加稅收約7,000億元。

今年3月由中國財政部提交的中央和地方預算草案報告指出，在維持宏觀稅負和基本稅制穩定的前提下，進一步完善稅收制度、優化稅制結構，研究健全地方稅體系，推動消費稅改革。由於按物業價值抽稅的房產稅，在考慮內地經濟形勢後暫緩，導致外界將稅改目標齊齊轉向消費稅，而擴大徵收範圍、調整稅基稅率、後移徵收環節、下劃地方更不約而同成為消費稅改革的討論重點。

現時全數收歸中央 綜合券商報告，消費稅現為內地4大稅收之一，由生產商向當地稅務機關繳納，屬價內稅，即對消費者而言為「隱形稅」，卻是4大稅收中唯一收歸中央。中國財政部數據顯示，去年消費稅約1.61萬億元，佔稅收約8.89%，僅次於增值稅及企業所得稅，略高於個人所得稅。今年上半年累計，消費稅的佔比約7.62%，達8,834億元，按年增6.8%，乃4大稅收僅錄增長的一員。

基於國務院在2019年已提出「後移消費稅徵收環節並穩定下劃地方」的方案，加上本月閉幕的中方重要會議披露了更多細節，業界相信，過去從生產或進口商所在地的徵稅環節，將逐步後移至批發或零售商，並向所在地稅務機關代繳，按稅收比例或徵稅項目分配劃予地方政府。

有望降低漏稅情況 如果地方政府有份共享消費稅收入，銀河證券認為，或將一定程度上提高地方稅收徵管的積極性，甚至降低漏稅情況。過去作為地方主要收入的增值稅及企業所得稅，均以生產地定為稅源歸屬，故能引導地方政府因地制宜發展優勢產業，在招商引資及投資的過程，已積極培育地方稅源，但變相造成地方政府「重生產、輕消費」的目標導向，供需失衡正是目前經濟面臨的主要矛盾之一。

伴隨着消費稅改革，稅源由生產地轉向消費地，該券商續預料，將會對各地消費有效產生正向激勵作用，如對廣東、山東、河南、浙江等人口及消費大省的納稅額帶來正增長貢獻，反觀上海、貴州、雲南等煙酒、汽車及石油生產加工大省的納稅額或是負增長影響。未來納稅地的稅收變化，有望促進地方政府加強消費基礎設施建設，提振居民消費傾向，形成消費及投資的正向循環，更能夠部分緩解供需失衡的問題。

消費稅倘改革 各地稅收增加規模 中央及地方政府支出增速和結構