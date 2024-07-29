華關鍵稅改 救地方財政

合併3稅項料年涉4771億 針對地方政府和基層財政困難，內地政府於本月已明確表示，完善中央和地方財政關係、增加地方自主財力、拓展地方稅源、適當擴大地方稅收管理權限、優化共享稅分享比例等。對此，渣打銀行大中華區和北亞區首席經濟學家丁爽表示，這項提議標誌着近代史上的第三次重大稅收和財政改革。

平衡收入支出責任 外媒引述丁爽表示，昔日制訂的框架下，中央政府的收入訂得太高，現時正在調整。他補充說，這些變化將緩解中央和地方政府支出責任和收入之間的不平衡。中方進一步深化改革的重要會議提出，將建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係。

中國財政學會副秘書長馮俏彬對內媒表示，中央圍繞着解決和緩解地方財政的相關問題，作出一系列改革安排，一是調整財力與事權匹配機制，適當增加中央事權，提高中央支出；二是增加地方財力及稅源。

花旗亦預計，在財稅體制改革方面，中央層面或將集中統一謀劃更多事權及支出責任，適當增加地方自主財力與中央事權，對地方專項債提供更大作用發揮空間。上述會議已清楚提出「適當加強中央事權，今後將提高中央財政支出比例，不得違規要求地方安排配套資金。」

更重要的是，中央政府正在研究整合一個全新的地方稅種，就是研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅。粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，提議有利於簡化徵收、穩定地方收入、提高地方稅收管理的積極性。

城市維護建設稅在今年上半年共錄2,560億元（人民幣‧下同），屬於地方稅種，收入歸地方政府，佔地方一般公共預算本級收入比重約3.88%；而教育費附加和地方教育附加並非稅收，本質是政府基金，目前轉列到一般公共預算中的非稅收入中，按實際繳納的增值稅、消費稅計，教育費附加費率為3%，地方教育附加費率為2%。

以今年上半年內地增值稅和消費稅收入合計約4.42萬億元來看，教育費附加和地方教育附加總計5%費率粗略估算，兩者理論上稅收約2,211.7億元。連同城建稅，3個待合併稅費合計約4,771.7億元，有望直接穩定地方財力。羅志恒說，合併之後稅制更簡單，方便徵收管理，亦有利於納稅遵從。

准視情況調整稅率 值得留意是，3個稅費合併為地方附加稅，將授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率，即各地可根據當地實際情況有不同稅率，使得地方附加稅與地方提供公共服務水平相適應。不過，附加「費改稅」仍處於研究階段，實際改為一般稅，還是繼續以附加方式徵收，或以新方式徵收等細節，需要具體政策落實推行方知成效。

丁爽