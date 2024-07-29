巴黎奧運經濟效益料856億

法國入境旅客開支

正在舉行的巴黎奧運乃是全球焦點，貿易信用保險公司安聯貿易報告估計，奧運會將為法國帶來101億歐元（約856億港元）的經濟效益，相當於一年國內生產總值（GDP）的0.4%，其中約三分之二的效益會體現在今年的GDP。具體而言，經濟效益將會反映在兩方面，分別是旅遊消費、公私營開支的增加。

報告指出，旅遊消費帶來的GDP效益約為18億歐元，包括旅客（外國及國內旅客）的額外消費。一般而言，體育賽事會吸引更多旅客，但也會令部分對此不感興趣的旅客推遲行程。該機構估計，今年法國的旅客總數（外國及國內旅客）將增加6%或540萬人，達到9,520萬人。惟要注意的是，該增幅中大部分屬自然增長，因為自新冠疫情結束以以來旅遊業持續恢復。

預期錄近34億盈餘 據估算，大約只有150萬人將專門為奧運而來。假設每位旅客平均每天花費250歐元（包括住宿和交通），並停留5日，這意味着「奧運旅客」將總共花費26億歐元，佔法國旅遊支出的1.3%，但由於奧運期間物價的上升等因素，會在一定程度上阻礙恒常經濟活動效益，故而相關花費預測只會轉化為18億歐元的GDP。

另外，公私營組織在基礎設施、活動組織、安全方面的支出將會帶來83億歐元的額外GDP。分析指出，這些開支不會對法國財政造成額外的負擔，因為經濟活動的增加應該支持稅收（例如增值稅收入增加），在衡量法國的高稅率與支出後，預計收支可以平衡，錄得4億歐元（約33.92億港元）的盈餘。

至於通脹方面，雖然在巴黎的旅遊場所可能會出現暫時的價格上漲，但對法國整體通脹的影響應該非常溫和，估計只會令通脹率提高0.1個百分點左右。