特朗普揚言美做加密幣之都

美國總統參選人特朗普繼續語出驚人，預告一旦再次當選，首日就會罷免美國證券交易委員會（SEC）主席亨斯勒，改由對加密貨幣行業友好的人選取而代之，圖以其名言「You're fired」換來加密貨幣支持者的更多選票，甚至金主。

特朗普日前現身比特幣大會發表演講，透露正制訂計劃，要讓美國成為全球的加密貨幣之都及比特幣超級大國。他提到，若加密貨幣將界定未來，希望在美國挖礦、鑄造及製造。因為如果美國不擁抱加密貨幣技術，就會被其他國家壟斷。他又聲言，會設立顧問委員會及透明指引監管，但不會由討厭比特幣的人主導，反而將放手讓加密貨幣發展，更不會賣掉比特幣。而他的陣營自5月起接受加密貨幣的競選籌款。

美匯短線望升穿105關 不過，加密貨幣「一哥」比特幣價格在特朗普演講期間大幅波動，一度跌穿每枚6.7萬美元關口，及後失而復得，在6.75萬美元上落。雖然特朗普強調比特幣對美元沒有構成威脅，但美匯指數走勢仍難一帆風順。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，特朗普經歷遇刺事件及現屆總統拜登宣布退選後，市場暫繼續預料特朗普會當選，繼而帶動美國通脹回升，故此美匯有機會在8月升至105.2水平。惟另一邊廂，由於美國亦面對減息壓力，故此美匯有回落至104.2水平的可能。

其他主要外幣方面，他預料日圓兌每美元走勢仍然反覆偏軟，估計圓匯8月區間介乎152至165水平。至於商品貨幣，由於中美經濟呈現放緩，對環球商品需求可能減弱，澳元兌美元8月區間或會在0.635至0.67水平。人民幣匯價則受累於內地經濟疲弱，人民幣離岸價兌每美元在8月將會在7.24至7.37水平。

金價下月或先高後低 現貨金在7月突破每安士2,480美元創下歷史新高，主要受聯儲局有望很快開始減息、特朗普當選或加劇全球地緣政治不確定性所帶動。盧楚仁指，在地緣政治風險刺激避險需求下，金價有望在8月重上2,480美元，然後反覆回落至2,320美元。至於國際油價因應環球經濟疲弱的影響，紐約期油料反覆跌至每桶72美元水平。