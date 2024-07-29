美英日央行議息 股匯債市添波動

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，雖然可以肯定今次照舊維持利率不變，但在市場一致認為9月開始減息的背景下，似乎可以期待當局會否為此作出回應、暗示甚至承諾。與此同時，日本央行及英倫銀行本周的議息結果也值得關注，尤其最近日圓匯價因為加息預期而急劇反彈，加上多家重磅美國大型科技企業放榜，本周無論股、匯、債都勢必更加波動。

巴克萊銀行的研究報告指出，聯儲局可能會在議息聲明中提到「通脹回落的進一步進展」，該局主席鮑威爾甚至有機會暗示9月減息。不過，由於目前市場已消化了9月減息預期，故而即使當局發出更強烈的「鴿」派信號，對市場的正面幫助也相當有限。

美企業績成股市關鍵 富國銀行同樣估計當局會暗示減息，皆因目前勞動力市場已開始引起擔憂，而聯儲局的「雙重使命」除了保障物價穩定外，還有「實現最大就業」，隨着通脹愈來愈接近目標，就業市場在調整政策時變得愈來愈重要。

本周放榜的多家企業才是真正影響美股走勢的關鍵，包括周一美股開市前公布業績的全球最大連鎖快餐店品牌麥當勞，其表現向來都是餐飲消費行業的風向標；超微半導體（AMD）、高通、英特爾等備受關注的半導體產業巨頭亦即將放榜；還有不得不提的大型科技股如微軟、Facebook母公司Meta、亞馬遜等。

日央行減買債機會大 美國上市公司的盈利表現，與後續市場反應通常難以預測，即使是大型科技股，在業績公布後股價大幅波動的情況也常有發生。考慮到目前美股偏高的估值，後市必然更加震盪。

至於日本央行及英倫銀行的議息會議，市場的觀點有明顯分歧。根據主流分析，日央行比較大機會宣布減少買債，惟加息與否仍有待實際公布；英倫銀行有較大機會減息0.25厘，但也有機會推遲至9月才減息，變數仍然很大。

本周環球財金焦點