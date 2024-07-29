港股8月勢窄幅上落 迎業績高峰期

內地上周連環減息救市，市場憧憬本周可能召開的政治局會議將更直接表述如何確保下半年經濟實現增長目標之際，恒生指數在250天平均線約17,439點卻久守必失。展望8月行情，專家亦普遍認為大市在17,000點附近橫行居多，至於業績期將至對大市的刺激作用同樣有限，選股仍以高息中特估股份為主。

券商倡減稅吸外資人才 iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，觀乎內地現時經濟復甦未全面發力，留意到內地人以至身邊的朋友玩手遊的熱衷程度未回升，加上人工智能（AI）發展仍處於耕耘期，不少企業的晶片要向外搜羅，所以認為內地科技巨擘的業績不宜看得過分進取。

此外，股評人王榮昆亦認為，除非全球資金出現風險取向的改變，否則港股8月只會窄幅波動，在17,000至18,000點上落，不會重試14,000點及20,000點兩個極端位置。

專家估恒指先下試16044 至於內地上月底全方位減息，他指或會帶動「北水」南下繼續掃入中特估板塊，因其特色離不開「大市值、高股息、不會冧」，且相關板塊較現時內地定存息率更高，加上現時航運、汽車、零售等板塊一律呆滯，所以繼續吸引內地部分資金部署，散戶亦可趁此板塊回調入市。此外，他指手機設備股在炒憧憬iPhone 16快將面世下，亦可看高一線。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，隨着恒指上月失守短中長所有平均線，下行勢頭明顯，不利後市走勢。他估計，恒指第一個要下試的底部是16,044點，而一旦失守，恐下試更低位置，惟8月未必太快回調至年初低位14,000點。回顧過去10年，8月恒指跌多升少，又以2015年瀉逾12%最傷，去年亦跌逾8%。

至於近期不少上市公司發行可換股債券（CB），或反映企業手頭資金較緊張，股價隨市而行，但由於不少可換股債的時長屬遠期轉換，郭相信攤薄效應不大。

中銀香港認為，內地短期財政政策力度和房地產復甦狀況仍是市場關注焦點。隨着政府債券發行加速，後續財政支出有望對經濟增長構成支撐。

港股過去10年8月跌多升少