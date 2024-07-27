股市估市：港股再跌實屬入市良機

港股短期跌勢加劇，正如之前所指，在前一周挾淡倉上試18,300點後，後續走勢才明顯表現出來。目前，港股仍處於下跌尋底的格局，但恒指已跌至17,200點以下，即跌回第一季交易範圍內，反過來以操作角度來看，值博率有所增加。因此，港股目前可能仍有下跌尋底的空間，但是現時不宜再看跌，建議發掘入市機會。