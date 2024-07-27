股市估市：港股再跌實屬入市良機
港股短期跌勢加劇，正如之前所指，在前一周挾淡倉上試18,300點後，後續走勢才明顯表現出來。目前，港股仍處於下跌尋底的格局，但恒指已跌至17,200點以下，即跌回第一季交易範圍內，反過來以操作角度來看，值博率有所增加。因此，港股目前可能仍有下跌尋底的空間，但是現時不宜再看跌，建議發掘入市機會。
騰訊次季廣告收入睇漲兩成
一直在年內高位附近整固的騰訊控股(00700)，終於在過去兩周加速跌勢。一方面，估計是跟隨大市出現補跌的情況，另一方面，在8月14日發表上半年財報前，該股仍處於靜默期，暫時不能進行回購操作，相信也是令股價階段性失去支撐力的原因。
然而，市場普遍對於騰訊的業績維持看好，預期公司第二季遊戲收入有望按年增長8%，而受益於生成式人工智能（AI）的改善定位，以及視頻號的持續變現，公司第二季廣告收入預期將有接近20%增長。因此，在騰訊目前出現階段性沽壓下，考慮到公司業績可望維持良好增長，如果股價進一步下跌至330元或以下，建議可以逐步趁低吸納，目標看420元，止蝕可定在290元。
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