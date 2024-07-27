券商點股：華鐵路基建股看高一線
市場押注日本央行下周會議將會加息，並縮減買債，帶動日圓快速反彈。投資者宜關注日圓拆倉潮，或會加劇短期環球資產市場波動。
人工智能（AI）主題短線降溫，美國科技股行情受考驗。而港股基本面疲弱，內地經濟前景不明朗，企業盈利處於下行周期，恒指繼續向下覓支持，試穿17,000點關口，或進一步下探至16,670點（即由1月低位14,794點升至5月高位19,706點，按調整黃金比率0.618倍支持）。
中國中車望升12%
個股推介方面，中國中車(01766)暫可看高一線。根據中國鐵路數據，2024年上半年，內地鐵路完成固定資產投資3,373億元（人民幣‧下同），按年增長10.6%，創歷史同期新高。伴隨鐵路固定資產投資額持續上升，動車組投資額有望同步提升。
中國中車首季收入按年跌0.6%至321.83億元，經調整淨利潤按年增長2.3倍至6.68億元，主要得益於收入結構提升，毛利率較高的鐵路裝備業務顯著增長。展望未來，預計鐵路客貨運量提升，高鐵動車組新造需求上升，同時受惠於設備更新政策，刺激升級需求。2024年上半年動車組銷售合約金額已經基本上與2023年全年一致。估值上，現價對應2024財年預測市盈率9.6倍，高於過去5年平均水平，預測股息率約5厘，上望阻力位5.5港元，即有約12%上升空間。
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