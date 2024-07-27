簡訊一覽
●平治（Mercedes-Benz）公布今年第二季盈利跌16%至30.6億歐元，收入跌4%至367.4億歐元。
●瑞聲科技(02018)公布，旗下瑞聲投資向深圳惠友及南京華睿回購辰瑞光學合共9,527.93萬股股份（佔1.4%），涉資合共約2.36億元（人民幣‧下同），以此推算辰瑞光學的估值逾168億元。完成後，辰瑞光學由瑞聲持股約89.66%，股權激勵持股平台持有2%，另3名餘下投資者股東合共持股約8.33%。
●新天綠色能源(00956)今年第二季完成發電量按年下跌7.91%，上網電量亦跌8.03%。今年上半年平均上網電價按年持平，集團市場化交易電量佔比33.62%，按年下跌1.7個百分點。
●富智康集團(02038)預計，今年上半年可能錄淨虧損約3,000萬至3,400萬美元，較去年同期蝕約4,983.5萬美元有所收窄。
●登輝控股(01692)預期今年上半年將錄得溢利約為4,800萬元，按年減少約45%。
●法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）第二季收入為37億歐元，按固定匯率計，按年增長13%，表現符預期，並提到內地、香港、澳門及台灣的店舖銷量有所減弱。
上環再錄全幢乙級商廈成交。區內E168全幢寫字樓以1.8億元登記售出，呎價約7,650元。項目坐落德輔道中166號及168號，總面積約23,528方呎，物業約16年升值約1,200萬元。
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