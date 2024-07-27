●平治（Mercedes-Benz）公布今年第二季盈利跌16%至30.6億歐元，收入跌4%至367.4億歐元。

●法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）第二季收入為37億歐元，按固定匯率計，按年增長13%，表現符預期，並提到內地、香港、澳門及台灣的店舖銷量有所減弱。

上環再錄全幢乙級商廈成交。區內E168全幢寫字樓以1.8億元登記售出，呎價約7,650元。項目坐落德輔道中166號及168號，總面積約23,528方呎，物業約16年升值約1,200萬元。