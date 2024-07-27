高盛估白宮易主無助增石油供應

美國作為世界上最大經濟體，加上美元也是絕大多數商品交易的結算貨幣，故市場相當關注美國大選對商品市場的潛在影響。不過，高盛研究報告指出，無論11月的美國總統大選結果如何，明年美國大幅增加國內石油供應的能力有限。而在金價方面，歷史數據亦顯示選舉的影響並不顯著。

高盛指出，雖然美國的戰略石油儲備庫存較低，但即使放寬對石油行業的監管，亦只會顯著增加長期石油供應，不會在短期內有影響。該行估計，假設經濟繼續呈現趨勢增長、石油需求穩定、石油輸出國組織及盟友（OPEC+）繼續控制市場供應平衡，明年布蘭特期油價格將在75至90美元之間波動。

布油昨日於每桶81至82美元附近窄幅上落；紐約期油則略為走弱，低見78.12美元。

黃金價格方面，雖然金價與美元經常呈現出負相關的價格趨勢，惟世界黃金協會的報告指出，美國選舉結果對於金價並無任何顯著的影響。若單從歷史數據來看，民主黨執政期間，對實體黃金的需求會有所增加，惟這只是統計上顯示的結果，參考意義有限。

加密幣彈 比特幣曾升5% 相比起商品市場，加密貨幣可能更受「特朗普交易」主題所影響。大型加密貨幣交易平台Bybit指出，經歷了6月後的拋售潮，加密貨幣市場出現明顯反彈，尤其在期權未平倉合約及收益率上有顯著的復甦迹象，隨着市場對特朗普重回白宮的前景愈發樂觀，以及特朗普對加密貨幣利好政策方面的支持，投資者開始重拾信心。比特幣昨日曾升約5%，重越每枚6.7萬美元大關，以太幣則報3,251美元。