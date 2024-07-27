次季鐵礦石產量6年高 淡水河谷多賺逾兩倍

全球最大鐵礦石供應商——巴西礦業公司淡水河谷（Vale）公布上季度業績，季內鐵礦石產量達到8,059.8萬噸，創下2018年以來的同季新高，按年增加2.4%、按季增13.8%。至於銷量方面，上季鐵礦石交付達7,979.2萬噸，按年及按季分別增加7.3%及25%。

淡水河谷上季售出的62%品位鐵礦石粉平均價格為每噸111.8美元，按年上升1%；鎳價每噸平均為18,638美元，按年下跌19%；銅價則上升32%。整體而言，上季業務經營總收入為99.2億美元，按年增長2.55%；經營溢利按年大增34.9%至38.75億美元，帶動季度純利按年增長2.1倍至27.69億美元。

未來一年增產3千萬噸 行政總裁Eduardo Bartolomeo表示︰「作為我們希望成為低碳鋼鐵首選供應商的戰略目標的一部分，我們正在推進Vargem Grande和Capanema等關鍵增長礦區項目，這些項目將在未來12個月內共同增加3,000萬噸的產能。」在能源轉型金屬方面，淡水河谷已恢復Sossego、Onça Puma和Salobo礦場的營運。