星料經濟續強 貨幣政策5季不變

新加坡金融管理局昨日一如預期維持貨幣政策不變，保持新加坡元名義有效匯率可波動範圍的寬度及中間軸不變，此乃連續5次維持貨幣政策不變。該局預計，星洲經濟在今年餘下時間將會走強，核心通脹會在第四季顯著回落，並在明年降至約2%，因此決定維持新加坡元現有升值步伐。

該局表示，現時的貨幣政策令新加坡元維持升值勢頭，以遏制輸入性通脹，將維持新加坡元名義有效匯率（NEER）政策區間的現行升值幅度，寬度和中點水平不會改變，並預計今年下半年的增長動能有所改善，國內生產總值（GDP）將有接近全年2至3%的潛在增長率。該局於4月的政策聲明中，GDP增長率預計在1至3%之間，可見下限預測有所提升。

泰上調今年GDP預測至升2.7% 同處亞洲的泰國，當地財政部將上調今年經濟增長預測至2.7%，高於此前預測的2.4%，主要受惠於外國遊客和出口增長。同時，當局預料今年出口增長2.7%，高於此前預估的2.4%。

泰國財政部指，上述經濟增長預測，沒有計及將於第四季推出的4,500億泰銖（約972.14億港元）現金發放計劃，有關計劃將為經濟增長貢獻1.2至1.8個百分點。該部門最新預計，今年有3,600萬名外國遊客到訪，由於簽證要求放寬，預計這些遊客將逗留更長時間，消費額約1.69萬億泰銖（約3,700億港元）。

泰國副總理皮猜本周宣布推出一萬泰銖電子錢包，8月起到9月中民眾可用手機登記，計劃將在第四季啟動，以刺激內部消費。