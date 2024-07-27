通脹無驚喜 日圓回落

東京核心CPI連升3個月 Yen兌港元貶至5.06 被視為全國通脹趨勢領先指標的東京7月核心消費者物價指數（CPI）昨日出爐，按年升幅為2.2%，雖然連升3個月，但表現僅符預期。受相關消息影響，加上美國日前公布的經濟增長數據高於市場預期，日圓迅速回吐漲幅，並由3個月高位回落，周五兌每美元曾經下試154.17，折合每百日圓兌港元一度回落至5.06算，反映環球套息交易拆倉活動略為收斂。

雙核心CPI增速兩年最慢 除了核心CPI，市場同樣關注東京上月的「雙核心CPI」表現如何，原因是相關數據撇除新鮮食品和燃料成本兩大項目，更能反映民生狀況。至於7月東京的「雙核心CPI」按年升1.5%，增速是自2022年8月以來最慢，同時連續第四個月低於2%。

日央行下周是否第二度加息亦謠言滿天飛。有日媒最新表示，在日央行合共有9名政策委員中，部分支持追加利率，理由是就算加息，日本的實質利率仍然偏低，繼續呈負數，加上減稅、加薪動力持續，未來可以進一步推動民眾消費。消息又指，日央行一旦確切追加，最有可能的方案是將指標利率升至0.25厘左右，亦即加息約0.15厘。

惟與此同時，有指不少委員認為，由於日本實質工資持續陷入收縮，所以當局須謹慎評估經濟狀況，包括進一步確認工資趨勢及消費動力，才可重啟加息。另有分析認為，若然日央行的行動不似預期，套息交易有可能「報復性回歸」。

日股跌足8日 3載首見 日經平均指數昨日跌足8日，是近3年來首見，收市再跌202點或0.53%，報37,667點，續創3個月收市新低。東證指數（TOPIX）跌10點或0.38%，報2,699點。兩大指數同樣連跌兩周，跌幅分別為5.98%及5.64%。

個股方面，一批車股周五繼續回調，其中豐田汽車（Toyota）收市跌3.68%，報2,909日圓；而本田（Honda）最新因應銷售減少擬削減內地產能，關閉內地兩座工廠，昨日股價跌0.28%，報1,580日圓。

不過，身兼日經及東證指數成分股的佳能（CANON），最新受惠生成式人工智能（AI）投資熱潮，上調今年全年合併營收目標，由原先估計的4.35萬億日圓調高至4.6萬億日圓（約2,327億港元），料創歷史新高；合併純利目標亦由3,050億日圓上修至3,350億日圓（約169億港元），意味按年升26.6%。該股股價昨逆市升6.67%，收報4,622日圓。

日股近期高位回落 日本東京核心CPI變化