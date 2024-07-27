絲絲講場：A股大好友傳低調退休

今期內地熱話之一乃推漸進式延遲退休，惟距離修法落實尚有一段長日子。此時傳來年屆60歲、有「A股大好友」之稱、喺單一社交平台已經坐擁623萬粉絲嘅A股第一代網紅李大霄都要退下火線！

想當年「嬰兒底」、「嬰兒底2」等滬綜指重大指標都出自李大霄名嘴。最新李大霄嘅社交平台個人介紹已改為「前券商首席經濟學家」，無聲無色正式告別咗英大証券首席經濟學家嘅身份，但深受散戶「愛戴」嘅佢繼續為A股送暖。即使在當前市況之下，許多人對股市已意興闌珊，但他依舊直抒其樂觀看法，仲堅信長期被市場忽視的中國最優質資產將迎來春天。

胡錫進自爆炒股蝕10萬 所謂江山代有人才出，吸粉絲數目超過2,400萬的官媒前主編胡錫進，兩年多前退休，舊年更以63歲高齡殺入股壇，即使早兩日自爆70萬人仔炒股已蝕10萬人仔，都無嚇走粉絲團，可見炒股蝕錢事小，廣受同胞支持獲得巨大流量才是正事，新世代老友記早已示範咩叫退而不休，分分鐘吸金力更勝從前！

余絲韻