人行修訂跨國資金管理規定

人民幣匯價彈性日益提升之際，中國人民銀行、國家外匯管理局昨修訂《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》，進一步優化合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）跨國資金管理；人行亦推新規，為提高內地非金融機構支付服務風險防禦能力，合理適度加大註冊資本及淨資產要求。

昨日人民幣中間價報7.127兌每美元，為7月1日後新高，但即期匯率未能保持連日升勢，反覆向下，下午4時30分收報7.2536，按日大跌333點子，人民幣離岸價亦見回吐，低見7.2664，每百港元兌93.07元人民幣。

支付機構註冊資本須逾億 作為非銀機構監管條例的重要配套，人行近日正式發布相關監管細則，明確給予支付機構最長5年的換證過渡期，而該細則過渡期則放寬至12個月；另提出設立非銀行支付機構的註冊資本最低限額為一億元（人民幣‧下同），並強調要引導其回歸本源。

對外吸引更多長期資本方面，人行及外匯局再修訂跨國資金管理規定，包括優化帳戶管理及匯兌管理，可合併用於證券交易或衍生商品交易的人民幣專用存款帳戶，及便利境外機構投資者配置境內證券資產，且統一QFII/RQFII與銀行間債券市場直接入市（CIBM）的外匯風險管理模式，將自8月26日起實施。

不過，鑑於量化投資影響資本市場的公平性，市傳中證監就草案徵求了一些市場參與者意見，擬將高頻交易買賣指令收費標準，從0.1元升到至少一元，增幅至少9倍。

昨日滬深兩市受惠刺激經濟新政，結束4連跌。滬綜指收升0.14%，報2,890點，深成指急漲1.45%，收報8,597點，兩市成交增至6,061億元。總結一周，滬綜指跌3.07%，深成指亦跌3.44%。