惠譽憂華賣地收入續降倡徵房產稅

國際評級機構惠譽評級稱，內地地方政府土地出讓收入不穩，無法持續為長期資本支出提供資金，須探索其他解決方案，尤其在房地產需求發生結構性變化的情況下，這些方案或包括徵收房產稅，但要籌足稅款，頗具挑戰。

惠譽指，在經濟放緩下，以國有土地使用權出讓收入為主的地方政府性基金預算收入波動加劇，土地出讓收入佔財政總收入降至去年的20%，今年或將再降。該機構續稱，國有土地使用權出讓收入屬一次過收入，意味着如土地需求發生結構性變化，地方政府未來資本支出能力將受限，考慮到內地人口結構變化，尤其是人口減少，相關影響將因地區而異。

雖然政策制訂者不太可能在短期內實施任何可能進一步削弱住房需求的措施，但惠譽認為，房產稅屬於經常性收入且周期性較弱，以其作為土地出讓收入的替代收入來源仍在中央政府的長期議程上。

恒大地產傳再被執行逾14億 惠譽評估了徵收房產稅的假設情景及其對經濟實力較強的地方政府財政狀況的影響，認為房產稅可為地方政府提供更永續的收入來源，但只能補充而無法取代土地出讓收入。