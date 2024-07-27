內地10年期國債息破底 30年期守2.4厘

中國人民銀行連環釋出政策寬鬆信號，刺激內地10年期國債孳息率觸及2.17厘新低，30年期國債孳息率亦持續下跌，逐步挑戰2.4厘邊緣，主因市場對利率下降的猜測，帶動債券投資需求。不過，由於主要內銀均同步下調存款利率，不少投行仍維持對內銀股正面看法。

根據存款利率市場化調整機制，內銀存款利率往往會與一年期貸款市場報價利率（LPR）和10年期國債孳息率連結，目的是推動存息能進一步自律市場化。本周一既有LPR下降，加上6大國有內銀在周四齊齊下調存息，昨日再有更多內銀加入減存息牌價之列，包括平安銀行等，影響持續發酵下，10年期國債孳息率昨日隨即跟勢下行。當內銀集體下調存息，進一步降低了銀行的資金成本，可能促使銀行增加對債券的配置。

摩通估內銀明年盈利增2% 為維護月底銀行體系統動性合理充裕，人行昨以固定利率數量招標方式，進行約3,580.5億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日淨投放約2,990.5億元，連日前做的2,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，本周淨投放「放水」規模17.5億元。

摩根大通發表報告，指6大國有內銀削減存息並不令人意外，此前市場早已傳出風聲。基於存款利率及LPR下調，導致淨息差淨擴闊兩點子，對應該行估算內銀明年盈利增加2%，故重申對內銀股持正面看法，又預期內銀股繼續跑贏大市。

滙研料活期息有下調空間 滙豐環球研究認為，各大內銀紛紛下調存息，令人感驚喜，當中活期存款利率儘管已處低位，但仍有下調空間，兩至5年期定期存款利率下調幅度，多過LPR減幅，因此預期下調LPR所帶來的存款成本轉嫁，或會由原先預期的25%，調高到接近50至100%。倘100%轉嫁的話，則因存款餘額大於貸款餘額，令內銀淨利息收益率可能會擴大約一至4點子，推動利潤增長約一至5%。