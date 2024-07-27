華再谷投資涉3萬億

央企未來5載更新設備 冀助今年經濟達標 新一輪「以舊換新」補貼計劃將由中央政府安排3,000億元（人民幣•下同）超長期特別國債資金，為下半年催谷消費推動經濟揭開序幕。同時，國務院國資委出手更豪氣，預計未來5年中央企業安排大規模設備更新改造總投資，將高達逾3萬億元，重磅舉措接連曝光，勢加大今年經濟增長達標的勝算。

一周前召開的國務院常務會議已提示，要研究加強支援大規模設備更新及消費品「以舊換新」的政策措施。本周隨即由國家發改委、財政部及國資委先後出招，對於「以舊換新」升級版本，瑞銀投資銀行研究部更對比2024年與2009年的「以舊換新」計劃，發現今年單件消費品的補貼金額更高、品類覆蓋面擴大，且中央政府承擔的資金更多。

料5個月家電銷售4400億 該行研究部料，家電行業的補貼總額將達300億元，在6個類型消費品1,500億元補貼中，相關佔比偏高，主要考慮到「以舊換新」截止期為今年底，相對於買車，消費者更易決定是否買家電，因單價更低，故估計補貼將推動下半年家電行業銷售大幅增長。基於300億元補貼總額推測，料可帶動2,000億元的家電銷售，而8至12月期間總銷售額可能涉及4,400億元。

高盛及中金公司均相信，消費品「以舊換新」新措施將對家電需求產生積極影響。中金指，在家電內銷低於預期，市場預計下半年需求也具不確定的背景下，是次家電「以舊換新」力度或可扭轉預期。該行又認為，新措施把「以舊換新」範圍從白色家電及電視機擴至廚房電器，估計相關項目的銷售增長將由低個位數提高至中個位數。

中金估汽車多賣37萬輛 內地政府採取實質措施應對消費疲弱，不過，摩根士丹利卻指，升級版「以舊換新」刺激方案雖落實了政府提振汽車需求的承諾，但也暴露了內地消費市場面臨挑戰。該行續指，刺激措施應可提振第四季汽車銷售增長，但可能引發對明年汽車銷售蠶食的憂慮。換言之，今年可能提早預支明年經濟增長發力的彈藥。

惟中金的看法較樂觀，指今次財政加碼方式，與以往類似支持措施相比，可見中央財政承擔比例上升，且超長期特別國債不僅支持設備更新投資，也撐消費品以舊換新，並重點關注汽車、家電的提振效果。假設新政額外補貼金額佔車價比例為10%，或能額外帶動汽車銷量37.8萬輛，約佔去年乘用車銷量的1.5%。

此外，國資委昨指，近期國資委已召開央企大規模設備更新工作推進會議，指導央企率先行動，加快先進設施更新、數碼化轉型等，未來5年央企安排設備更新總投資逾3萬億元。

當局又指，下半年面對錯綜複雜的外部環境，將以發展新質生產力為重要着力點，加大科技創新投入。而且，今年國有資本金用於支持科技創新的比例達到83%。

深圳地區GDP按年增5.9% 至於與本港一河之隔的深圳，在上半年規模以上工業增加價值年增幅達12%、外貿進出口總額飆31.7%的情況下，上半年地區生產總值（GDP）按年增5.9%至1.73萬億元，升幅高於內地整體水平。

投行對以舊換新刺激政策升級看法