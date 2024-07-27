產經

華再谷投資涉3萬億

內地消費品「以舊換新」的新措施，料可提振電視等家電需求。 內地消費品「以舊換新」的新措施，料可提振電視等家電需求。
內地消費品「以舊換新」的新措施，料可提振電視等家電需求。
央企未來5載更新設備 冀助今年經濟達標
新一輪「以舊換新」補貼計劃將由中央政府安排3,000億元（人民幣•下同）超長期特別國債資金，為下半年催谷消費推動經濟揭開序幕。同時，國務院國資委出手更豪氣，預計未來5年中央企業安排大規模設備更新改造總投資，將高達逾3萬億元，重磅舉措接連曝光，勢加大今年經濟增長達標的勝算。
一周前召開的國務院常務會議已提示，要研究加強支援大規模設備更新及消費品「以舊換新」的政策措施。本周隨即由國家發改委、財政部及國資委先後出招，對於「以舊換新」升級版本，瑞銀投資銀行研究部更對比2024年與2009年的「以舊換新」計劃，發現今年單件消費品的補貼金額更高、品類覆蓋面擴大，且中央政府承擔的資金更多。
料5個月家電銷售4400億
該行研究部料，家電行業的補貼總額將達300億元，在6個類型消費品1,500億元補貼中，相關佔比偏高，主要考慮到「以舊換新」截止期為今年底，相對於買車，消費者更易決定是否買家電，因單價更低，故估計補貼將推動下半年家電行業銷售大幅增長。基於300億元補貼總額推測，料可帶動2,000億元的家電銷售，而8至12月期間總銷售額可能涉及4,400億元。
高盛及中金公司均相信，消費品「以舊換新」新措施將對家電需求產生積極影響。中金指，在家電內銷低於預期，市場預計下半年需求也具不確定的背景下，是次家電「以舊換新」力度或可扭轉預期。該行又認為，新措施把「以舊換新」範圍從白色家電及電視機擴至廚房電器，估計相關項目的銷售增長將由低個位數提高至中個位數。
中金估汽車多賣37萬輛
內地政府採取實質措施應對消費疲弱，不過，摩根士丹利卻指，升級版「以舊換新」刺激方案雖落實了政府提振汽車需求的承諾，但也暴露了內地消費市場面臨挑戰。該行續指，刺激措施應可提振第四季汽車銷售增長，但可能引發對明年汽車銷售蠶食的憂慮。換言之，今年可能提早預支明年經濟增長發力的彈藥。
惟中金的看法較樂觀，指今次財政加碼方式，與以往類似支持措施相比，可見中央財政承擔比例上升，且超長期特別國債不僅支持設備更新投資，也撐消費品以舊換新，並重點關注汽車、家電的提振效果。假設新政額外補貼金額佔車價比例為10%，或能額外帶動汽車銷量37.8萬輛，約佔去年乘用車銷量的1.5%。
此外，國資委昨指，近期國資委已召開央企大規模設備更新工作推進會議，指導央企率先行動，加快先進設施更新、數碼化轉型等，未來5年央企安排設備更新總投資逾3萬億元。
當局又指，下半年面對錯綜複雜的外部環境，將以發展新質生產力為重要着力點，加大科技創新投入。而且，今年國有資本金用於支持科技創新的比例達到83%。
深圳地區GDP按年增5.9%
至於與本港一河之隔的深圳，在上半年規模以上工業增加價值年增幅達12%、外貿進出口總額飆31.7%的情況下，上半年地區生產總值（GDP）按年增5.9%至1.73萬億元，升幅高於內地整體水平。
投行對以舊換新刺激政策升級看法投行對以舊換新刺激政策升級看法
投行對以舊換新刺激政策升級看法
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