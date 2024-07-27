金管局總裁余偉文 續任年薪最多970萬

現年59歲的香港金融管理局總裁余偉文，5年任期將於9月底屆滿。港府昨日宣布，再度委任余為金管局總裁，任期為5年，今年10月1日生效，未計花紅年薪增至約740萬元。

港府在諮詢外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會意見後，決定將金管局總裁新任期開始的固定年薪定為約740萬元。固定年薪的調整會在每年4月金管局員工年度薪酬檢討時一併考慮，但以不高於之前一年的通脹率為限。

至於根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬元，該上限適用於整個5年任期，金額由財政司司長經諮詢上述管治委員會後決定。

根據2019年政府公告，當時余偉文的固定年薪是700萬元，同樣會按表現獲得浮動年薪，上限230萬元。

余偉文表示，未來數年宏觀經濟環境、國際金融局勢及地緣政治仍複雜多變，會做好金融服務及支持實體經濟；又稱會善用香港的獨特優勢，推展跟內地互聯互通，提升本港作為全球離岸人民幣樞紐角色。