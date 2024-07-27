保監局委任經理接管泰禾人壽

保險業監管局公布，委任經理全面接管泰禾人壽保險的所有事務及資產，所有由泰禾人壽發出的保單均不受影響。該局強調，此屬個別事件，現有的監管制度是健全及具前瞻性，而香港所有獲授權保險公司均有能力履行其對保單持有人的合約責任。

涉9萬張保單 續生效 該局委任一會計師行的黎嘉恩和甘仲恒，以及鄭文龍為共同及各別經理，負責維持泰禾人壽的業務全面正常運作，包括客戶服務、收取保費及處理理賠等。

據悉，此為本港首次出現被接管人壽保險公司。被接管的泰禾人壽擁有足夠的現金流及資產維持日常運作及理賠。

該企現有人壽保單約9萬張，涉及保單負債180億元。經理的職責包括核實及保存泰禾的資產，和尋求可行方案，例如出售予其他險企，法例上亦會確保保單條款繼續生效。

4年前被揭發違規問題 早於2020年中，保監局連同證監會發現，泰禾人壽持有的涉事資產被轉入與其內地關連公司有關的金融工具，涉及款項22億元。當局隨之施加資產分隔措施，強化該企履行保單責任的能力，並要求公司修復違規投資後所導致的問題。

不過，該企迄今仍未能提交2022年度及2023年度的經審核財務報表，亦未能兌現引入新策略投資者的承諾，其企業管治問題亦有待改善，加上其主要股東正涉及多宗被追討債務的法律訴訟，故認為有必要委任經理，以保單持有人的最佳利益為依歸，盡快核實泰禾人壽的最新財務狀況及償付能力，以維護公司資產，並尋求最佳的公司恢復方案。