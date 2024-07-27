日本城母企全年少賺44% 派息削半

期內國際家居零售的收入下跌4.91%至26.87億元，主要受到去年同期疫情之下抗疫物資需求激增的高基數影響。集團亦提及，港人盛行外出旅遊及北上消費都是下跌原因。

港生意倒退 星洲錄新高 按地區劃分，雖然香港仍是集團的主要市場，但總收入佔比由88%下滑至86.7%，期內收入跌至23.3億元，按年倒退6.26%；反之，新加坡市場的收入上升7.8%，達3.11億元的新高。另澳門收入跌11.6%至4,497萬元。

此外，期內集團毛利率為46.9%，升0.5個百分點；淨關閉3家門店，其中香港及新加坡分別減少3家及一家，澳門則淨增一家。

另外，集團提及，由於上財年人力資源成本上升，以及房委會向零售租戶提供租金寬減結束，導致營運成本增加。不過，集團積極與業主協商租金，同時在物流環節進行戰略投資，涉及建立全球採購中央基地，並且借助港元強勢擴大部分地區供應商的採購業務，保持競爭力。