產經

港股險守萬七 兩周挫7%

恒指昨日好淡爭持，波幅僅三百點。（中新社圖片） 恒指昨日好淡爭持，波幅僅三百點。（中新社圖片）
恒指昨日好淡爭持，波幅僅三百點。（中新社圖片）
沽空率3個月高 中特估散水 聯通插4%藍籌最差
巴黎奧運開幕前夕，港股率先抖暑放假！恒生指數周五表現好淡爭持，全日波幅僅304點，雖然收市險守17,000點關，報17,021點，惟僅微升16點或0.09%，全周計則瀉2.28%，連跌兩周累插近7%，一幅「躺平」不幹活的樣子，即使內地推千政萬策出台利好消息，港股仍苦不見起色！
成交方面，昨日大市交投按日跌1%至1,046億元，惟沽空比率則升至21%的3個月高位，似乎又是凶多吉少！唯一可幸的是「北水」重現淨流入，金額87.73億元，總算結束連續兩日錄淨賣出的情況。
要留意港股交投氣氛冷卻的同時，「北水」鍾情的中特估近日亦見回調。繼油股出現調整之後，最新中國聯通(00762)及中國電信(00728)等中資電訊股亦反覆回落。聯通昨日收跌4.2%，報6.83元，是表現最差藍籌。而巧合的是，資金同日經滬深港通沽出聯通的金額達9,614萬元，佔聯通全日成交逾12%。
銷售疲弱 啤酒股被唱淡
4大內銀股價亦開始消化減息的事實，其中以農業銀行(01288)跌得最多，昨跌1.14%。另外，交通銀行(03328)昨日宣布，完成發行300億元人民幣的二級資本債券，股價跌0.88%，收報5.59元。
內需消費股方面，滙豐證券最新發表報告，指鑑於內地啤酒銷售疲弱，下調多隻啤酒股的目標價，其中藍籌股百威亞太(01876)由11.4元下調至10.5元；同是恒指成分股的華潤啤酒(00291)，目標價則由45.5元降至37.8元，下調幅度達17%。
滙證預期，啤酒股今年增長穩定但不均衡，又估計第二季銷量跟去年下半年及今年首季相若，平均按年下跌2.8%，產品均價按年增速則放緩至0.4%。不過，百威及潤啤昨日股價均反彈逾1%，分別收報9.61元及24.7元。
另邊廂，因監管風暴由教育股變為直播平台的東方甄選(01797)，旗下主播董宇輝離職事件繼續發酵。東方甄選董事會主席俞敏洪表示，對剝離「與輝同行」感到非常遺憾，但強調此舉無可避免，否則未來兩個平台會互相絞殺。
東方甄選冧23% 兩年低
東方甄選股價昨日急挫23.38%，收報9.5元，重返2022年低位，單日市值蒸發近30億元。交銀國際推算，剔除「與輝同行」的貢獻，東方甄選於2025財年由商品成交金額（GMV）以至利潤均會下跌，惟維持其「中性」評級，目標價13.4元。
昨日表現較好的有內需股，皆因內地加大力度推動消費品以舊換新及央企投資。海爾智家(06690)昨日升6.1%，收報26.1元，成升幅最大藍籌；另阿里健康(00241)、京東健康(06618)及京東集團(09618)升幅介乎2至3%。
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「中特估」股份昨現回調
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