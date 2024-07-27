港股險守萬七 兩周挫7%

沽空率3個月高 中特估散水 聯通插4%藍籌最差 巴黎奧運開幕前夕，港股率先抖暑放假！恒生指數周五表現好淡爭持，全日波幅僅304點，雖然收市險守17,000點關，報17,021點，惟僅微升16點或0.09%，全周計則瀉2.28%，連跌兩周累插近7%，一幅「躺平」不幹活的樣子，即使內地推千政萬策出台利好消息，港股仍苦不見起色！

成交方面，昨日大市交投按日跌1%至1,046億元，惟沽空比率則升至21%的3個月高位，似乎又是凶多吉少！唯一可幸的是「北水」重現淨流入，金額87.73億元，總算結束連續兩日錄淨賣出的情況。

滙證預期，啤酒股今年增長穩定但不均衡，又估計第二季銷量跟去年下半年及今年首季相若，平均按年下跌2.8%，產品均價按年增速則放緩至0.4%。不過，百威及潤啤昨日股價均反彈逾1%，分別收報9.61元及24.7元。

東方甄選冧23% 兩年低 東方甄選股價昨日急挫23.38%，收報9.5元，重返2022年低位，單日市值蒸發近30億元。交銀國際推算，剔除「與輝同行」的貢獻，東方甄選於2025財年由商品成交金額（GMV）以至利潤均會下跌，惟維持其「中性」評級，目標價13.4元。