美上月物價升幅高過預期 道指曾飆629

市場對美國聯儲局於9月開始減息的預期變得牢不可破。雖然最新公布的關鍵通脹指標──6月個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.5%；撇除食品及能源的核心PCE物價指數按年升2.6%，兩項數據均較市場共識預測高出0.1個百分點，但所有交易員都繼續押注9月減息，似乎反映投資者已對短期的數據波動「免疫」！

10年期債息跌穿4.2厘 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員繼續押注9月減息機率為100%，其中減息0.25厘的機率接近90%，剩下的機率為減息0.5厘，甚至有極低的機率大減0.75厘。在高過預期通脹數據公布後，10年期國債孳息率甚至不升反跌，低見4.193厘，美匯指數亦未見有明顯反應。

美股3大指數周五早段全線揚升，道指曾升629點，報40,564點；標指升57點，報5,456點；納指升171點，報17,353點。

企業消息方面，外媒引述摩根大通的內部備忘錄指出，該行推出了一款生成式人工智能（Generative AI）工具，並告訴員工可以「將其視為提供資訊、解決方案和建議的研究分析師」。報道指，該AI工具名為LLM Suite，將提供予資產和財富管理部門員工使用，能夠幫助寫作、整合文件內容等。摩通股價於早段曾升1.46%。

工業及消費產品巨頭3M公布截至6月底止季度業績，收入按年減少0.44%至62.55億美元；純利11.45億美元，按年由虧轉盈；持續經營業務的經調整每股盈利為1.93美元。該公司上調全年業績指引，全年經調整每股盈利指引下限由6.8美元提高至7美元，上限維持7.3美元不變。3M股價早段曾升16.5%。

生物製藥公司維京治療（Viking Therapeutics）股價於周四大漲逾28%後，周五早段續升5.89%。該公司正在研發的減肥藥VK2735進程加快，在獲得美國食品及藥物管理局（FDA）的書面回覆後，決定將其提前推進到第三期，也是終期臨床試驗階段。

阿克曼基金削集資規模 另外，著名對沖基金經理比爾‧阿克曼（Bill Ackman）籌備的上市封閉式基金Pershing Square US（PSUS）大幅削減集資規模至介乎25億到40億美元，較先前宣稱的250億美元集資額大減最少84%。該基金預計下周上市，正式在公開市場交易。