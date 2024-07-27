地監局半年收77投訴增8%

今年上半年樓市交投量稍為回升，惟據地產代理監管局的最新數字，期內合共開立77宗投訴，較去年同期升約8%，當中15宗涉及一手住宅物業。

多涉不妥善處理臨約 該局指，整體投訴中最常見的性質，佔26宗為不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約），其他類別包括發出違規廣告及提供不準確或具誤導性的物業資料等。

上半年合共巡查一手樓盤銷售點共249次，按年減少約49%，巡查地產代理商舖526次，則增約13%，同期亦抽查網上物業廣告712次。上述巡查及抽查中，發現51宗違規，按年增一宗。

此外，今年上半年共有2,611名考生參加資格考試，按年跌約29%。期內亦對160名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷10個牌照及撤銷18個牌照。

地產代理監管局主席蕭澤宇表示，很高興見到政府適時地撤辣，惟樓市仍受多項因素影響，業界仍面對挑戰。該局將繼續密切留意樓市發展及政府推出的新措施，向地產代理發出新指引及推出相關教育工作。