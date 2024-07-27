一殼眼淚：二手價連跌6周 屯門半新盤首穿3球

OMA OMA有單位以277萬元沽出。

樓價跌勢未止，有反映主要二手屋苑價格走勢的地產代理行樓價指數，連跌6周共約2.57%，創近8年新低，重返2016年9月底水平。屯門新盤低開，同區半新盤OMA OMA開放式單位成交價首見跌穿「3球」，料創項目新低，約5年帳面貶值逾23%。

中原城市領先指數最新報140.81點，按周跌約0.06%，跌幅為近6周最小，惟單計今年已累跌約4.35%。整體指數中，大型屋苑及中小型單位分別按周再跌約0.3%及約0.29%，大型單位則按周升約1.12%。

分區方面，4區指數3跌一升，新界東按周跌約1.51%最多，新界西及港島同期錄約0.11%及約0.01%跌幅。

遠晴持貨10年照損手 新盤低價推出，同區「蟹貨」即時湧現。利嘉閣黃錦鵬表示，上述OMA OMA的1B座低層C室，實用面積約254方呎，叫價308萬元，減價31萬元，獲區內租客以277萬元購入，呎價約10,906元。原業主於2019年以約361.4萬元一手買入，帳面虧蝕84.4萬元。資料顯示，上址購入價已為項目對上低位。

祥益黃文樂稱，同區海麗花園1座高層G室，實用面積約412方呎，7月初叫價360萬元，經歷市況波動調整售價，終以328萬元易手，料屬屋苑2016年後新低，呎價約7,961元。

收租業主劈價棄守持有約10年的單位。中原李嘉儀指，筲箕灣遠晴高層A室一房戶，實用面積約431方呎，去年連租約叫價830萬元，單位踏入「生約期」，最終劈價202萬元，以628萬元售出，呎價約14,571元，較2014年一手購入價帳蝕87.8萬元，貶值約12.3%。

西貢洋房劈850萬沽 部分業主擴大減幅。利嘉閣周志榮表示，青衣灝景灣1座低層C室兩房戶，原先叫價948萬元，議價後以738萬元成交，呎價約13,743元，原業主持貨約6年，帳面蝕167萬元。

世紀21奇豐廖振雄指，西貢慶徑石村單號屋劈價850萬元，成交價2,350萬元，低市價約10%，樓價約13年帳面蒸發約33%。

二手樓價指數走勢