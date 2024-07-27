名鑽快上樓書 擬下月現樓推售

市區單幢盤輪番上陣，益兆集團控股發展的何文田住宅項目，昨公布命名為名鑽，最快下周上載樓書，部署8月以現樓推售。該集團副總裁林浩稱，該盤位於太子道西266號，提供80伙，已獲入伙紙及滿意紙，將設兩個現樓連家具示範單位供參觀。

該公司銷售及營銷總監黃詩詠稱，項目樓高16層，標準戶型涵蓋兩房及三房間隔，實用面積逾400至800方呎，另有特色戶型，屬三房及四房間隔，實用面積逾1,000方呎。定價參考同區一手及二手項目，正考慮以招標形式銷售。發展商指，同系的旺角雋薈開始交樓，尚餘小量單位待售。

尚逸沽兩伙套1298萬 萬科香港發展的同區VAU Residence昨以577.5萬元售出一房單位，為實用面積277方呎的21樓B室，呎價約20,848元。

港島區單幢項目銷情不俗，大鴻輝集團旗下西營盤尚逸昨增添兩宗成交，總成交額1,298.03萬元。包括25樓D室，實用面積286方呎，成交價707.85萬元，呎價24,750元。該盤本月初開售至今，累沽約95伙，套現逾5.6億元。